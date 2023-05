Martha Stewart sulla copertina di Sport Illustrated a 81 anni: "Mai fatte operazioni di chirurgia plastica"

Martha Stewart ha avuto solo due mesi per prepararsi per la sua già iconica copertina di Sports Illustrated Swimsuit: la conduttrice televisiva ha rivelato di non aver mai fatto fatto operazioni di chirurgia plastica, per poi confessare di aver aumentato le sessioni di Pilates a tre volte a settimana e di aver smesso di bere alcolici.

"Ho fatto i miei normali trattamenti per il viso e ho anche preso un po' di abbronzatura spray", ha aggiunto la Stewart, per poi scherzare: "Quando facevo la modella e posavo sempre in costume da bagno o con indosso cose sexy... era quello il momento in cui avrei dovuto essere su una copertina, non oggi."

Quando le è stato chiesto se avesse letto o meno i commenti online, la star ha affermato: "Si, ci sono stati degli hater che dicono cose come: 'Le immagini sono troppo ritoccate'. Ma non lo sono. Sono immagini incredibilmente veritiere. Sono davvero felice del risultato. E quelli che sostengono che sono rifatta, beh, non è vero."

"Non ho mai fatto operazioni di chirurgia plastica. Ho dei capelli molto sani e belli. Bevo frullati di frutta e verdura ogni giorno. Prendo le mie vitamine. Mangio molto sano. Ho ottimi dottori della pelle. Sto molto attenta al sole. Indosso cappelli e indosso creme solari ogni singolo giorno. Ho fatto qualche filler ma odio il Botox. È una cosa strana per me. Davvero, non faccio queste cose", ha concluso Martha Stewart.