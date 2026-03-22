Martedì e venerdì: trama, cast e storia vera del film di Fabrizio Moro, stasera su Rai 2

Edoardo Pesce è un padre separato in grande difficoltà nel secondo lungometraggio diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis: la trama e tutto quello che c'è da sapere su 'Martedì e venerdì'

Dopo averlo visto ieri su Rai 1, vincitore della prima puntata di Canzonissima, Fabrizio Moro torna in a tenere compagnia al pubblico anche stasera su Rai 2, pur se non direttamente. Alle 21:00 andrà infatti in onda il film Martedì e venerdì, secondo lungometraggio del cantante romano, diretto in coppia con Alessio De Leonardis, proprio come l'esordio Ghiaccio.

La trama di Martedì e venerdì

Martedì e Venerdì: una sequenza

Ambientato nella periferia di Roma, il film racconta la storia di Marino, proprietario di una piccola officina nella quale si riparano motociclette. L'uomo ha da poco divorziato e può vedere sua figlia Claudia solo due volte a settimana, il martedì e il venerdì.

Dovendo affrontare pesanti difficoltà economiche, si lascerà convincere dal suo amico malvivente a partecipare a delle rapine, sfruttando la sua abilità con le moto. Ma gestire questa doppia vita non sarà facile, soprattutto perchè quello che Marino cerca di evitare con tutte le sue forze è incrinare il rapporto con la figlia.

Edoardo Pesce guida il cast del film

Martedì e Venerdì: una foto del film

Un ruolo da protagonista per Edoardo Pesce, che riesce a fondere nel suo Marino azione e dramma. Accanto a lui ci sono Rosa Diletta Rossi nei panni di Simona, ex moglie con cui Marino non conserva buoni rapporti, Giorgio Caputo (Cioccolatino), Josafat Vagni (Capoccione) e la piccola Aurora Menenti, che interpreta Claudia, l'adorata figlioletta di Marino.

Nel cast di Martedì e Venerdì ci sono anche Pier Giorgio Bellocchio, nei panni di Emiliano, e Mirko Frezza in quelli di Ginetto.

Il film diretto da Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis ha una durata di 105 minuti. In onda in prima visione su Rai 2 a partire dalle 21:00 - anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea stasera oppure on demand dalle 23:00 -, Martedì e venerdì terminerà alle 22:45, lasciando spazio alla Nuova domenica sportiva.

Martedì e venerdì è tratto da una storia vera?

Martedì e Venerdì: Rosa Diletta Rossi ed Edoardo Pesce

Il secondo lungometraggio di Fabrzio Moro è tratto da una storia vera nella misura in cui attinge alle esperienze come papà single di entrambi i registi.

Come lo stesso cantautore romano ha dichiarato in diverse interviste, fortunatamente nè lui nè De Leonardis hanno mai avuto i gravi problemi che Marino si trova ad affrontare, nè da un punto di vista finanziario nè legati al cattivo rapporto con l'ex coniuge.