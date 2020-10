Marta Flavi sul tradimento di Maurizio Costanzo con Maria De Filippi: "Non avrei mai pensato a lei"

Marta Flavi torna parlare del tradimento di Maurizio Costanzo con Maria De Filippi: a circa trent'anni di distanza la Flavi dà la sua versione dei fatti ringraziando però la "rivale" di averle portato via il marito.

Maria De Filippi ha parlato dell'inizio della sua relazione con Maurizio Costanzo in una recente intervista a Mara Venier nel corso di Domenica In. La presentatrice di Amici nell'occasione ha raccontato come il loro rapporto da professionale diventò personale, anche se all'epoca Maurizio Costanzo era sposato con Marta Flavi: "È cambiato tutto a un certo punto. Io ero l'amante e siamo stati scoperti, quel giorno per me fu un disastro. Una sera l'ho chiamato, lei alzò la cornetta dall'altra parte: ci trovammo al telefono in tre. Sentii la voce di lei che disse 'Maurizio, se metti giù parliamo un secondo'. Mi chiesi 'chissà cosa succederà. È passata tutta la notte, mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire tutto".

Dopo questa intervista Marta Flavi ha raccontato la sua versione dei fatti, sentendosi chiamata direttamente in causa da Maria De Filippi che a Mara Venier aveva detto "Speriamo che nessuno si offenda, nemmeno la sua ex moglie". La Flavi nell'intervista a Nuovo racconta che la storia con Costanzo era già agli sgoccioli quando è entrata di scena la De Filippi: "Quando ho scoperto del tradimento mi ha fatto uno strano effetto. Lui per me era come un padre, ma con il tempo avevo capito che non poteva funzionare".

La conduttrice televisiva rivela come reagì quando intercettò la telefonata di Maria: "davanti al tradimento lo cacciai di casa. Sentivo che c'era un'altra ma non avrei mai pensato a lei". La Flavi confessa di aver sofferto per la separazione ma ormai è tutto passato, anche se alla fine lancia una frecciatina avvelenata contro la coppia: "Ringrazio Maria per avermelo portato via".