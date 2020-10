Domenica In, Maria De Filippi: "Così Marta Flavi scoprì me e Maurizio Costanzo"

Maria De Filippi a Domenica in ha raccontato come Marta Flavi scopri la sua relazione con Maurizio Costanzo. Ospite di Mara Venier la conduttrice di Amici ha rivelato anche alcuni aneddoti della sua infanzia e della morte del padre.

È la prima volta di Maria De Filippi a Domenica In: già l'anno scorso Mara Venier aveva provato a portare la conduttrice di Amici nel suo salotto domenicale ma la RAI aveva posto il veto. Le due protagoniste sono sembrate subito commosse per "l'evento". De Filippi rivolgendosi a Mara Venier le ha detto "Sono davvero emozionata e molto felice di essere qui", la Venier le ha risposto: "Sai che non ci speravo più, "sarà una bellissima chiacchierata tra amiche vere. Il pubblico è abituato a vederti come una donna forte, scopritrice di talenti".

Mara Venier ha chiesto a Mara Venier del suo primo incontro con Maurizio Costanzo a Venezia, "io lo vedevo in televisione e non avevo grande simpatia per lui, perché in tv faceva sempre domande scomode, metteva in imbarazzo", ha ricordato Maria parlando anche della proposta di lavoro che lui le fece e che lei accettò, spinta dalla madre. Il loro rapporto da professionale diventò personale, anche se all'epoca Maurizio Costanzo era sposato con Marta Flavi: "È cambiato tutto a un certo punto. Io ero l'amante e siamo stati scoperti, quel giorno per me fu un disastro. Una sera l'ho chiamato, lei alzò la cornetta dall'altra parte: ci trovammo al telefono in tre. Sentii la voce di lei che disse 'Maurizio, se metti giù parliamo un secondo'. Mi chiesi 'chissà cosa succederà'. È passata tutta la notte, mi auguravo che lui avesse il coraggio di dire tutto. Mia madre il giorno dopo lo chiamò per sapere che intenzioni aveva con sua figlia".

A Domenica In Maria De Filippi ha raccontato anche del rapporto che aveva con il padre, morto quando la conduttrice aveva 28 anni per un tumore al pancreas: "Papà era ciccione, era un bel quintale di uomo, era la mia casa. Fu il primo grande dolore, rimase in rianimazione per un anno e mezzo, fu drammatico". Queen Mary, come la chiamano i fan sui social, si commuove ricordando quei giorni: "Mia mamma mi guardava come a dire smettila di crederci. Non è facile... Per un anno è mezzo siamo andati avanti così, io andavo a trovare mio padre e mio fratello restava nel parcheggio perché aveva paura degli ospedali. Questa cosa ci ha devastato. Poi è uscito e abbiamo fatto due tentativi in una clinica per la riabilitazione. È morto improvvisamente in una sera di agosto".

Le due conduttrici raccontano poi di un malinteso, Maria De Filippi aveva invitato Mara Venier a Tu sì que vales in qualità di giudice speciale ma se la prese perché non aveva ricevuto nessuna risposta. "Sei tu che non hai mai letto il messaggio, io ti avevo risposto che sarei venuta di corsa!", le rimprovera la Venier. Quando le hanno proposto di fare Domenica In Mara si è consultata con Maria "La prima persona che ho chiamato sei stata tu, mi hai detto subito 'fallo'. Mi hai fatto riflettere sul fatto che io valessi ancora qualcosa".