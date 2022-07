Marracash su Chiara Ferragni: “è insostenibile che esistano lei e gente poverissima"

Marracash ha commentato le parole di Chiara Ferragni sulla violenza per le strade di Milano. Il rapper, in un'intervista al Corriere della Sera, ha parlato dell'importanza della sicurezza per i cittadini, ma allo stesso tempo ha sottolineato l'esistenza di un forte divario sociale tra persone molto ricche, come l'imprenditrice digitale, e persone molto povere.

Alcuni giorni fa Chiara Ferragni, attraverso le storie di Instagram, aveva lanciato un appello al sindaco Beppe Sala, chiedendogli di aumentare la sicurezza nelle strade di Milano perché lei, come mamma e cittadina, si sentiva angosciata. "Sono amareggiata e angosciata dalla violenza che continua a esserci a Milano. Ogni giorno o conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, Piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati - scriveva la Ferragni - dell'incasso giornaliero, persone fermate in strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo".

Il Sindaco, a margine di un convegno aveva detto "A Chiara Ferragni non rispondo. Non condivido quello che dice. Però è un'opinione e le risposte, secondo il mio stile, sono sempre attraverso il lavoro. Lavoreremo ancora di più".

Marracash, parlando con Il Corriere della Sera, riferendosi all'intervento dell'imprenditrice digitale, ha commentato "Mi preoccupa l'ingiustizia sociale. Abbiamo uno stile di vita insostenibile, un sistema economico da mettere in discussione. Chiara Ferragni chiede più sicurezza al sindaco di Milano. E fa bene. Ma è insostenibile che possano esistere Chiara Ferragni e gente poverissima. Dobbiamo lavorare per risolvere queste differenze. I ragazzi sono spinti alla competizione, la cultura del successo e del fare soldi è bugiarda. E quando ci sarà gente che manifesterà spaccando vetrine, la colpa ricadrà su di loro".

Trattandosi di Marracash, non poteva mancare la domanda su Elodie, la cantante, intervistata venerdì sera da Peter Gomez nell'ultima puntata de La Confessione, il format in onda su Nove, parlando del suo rapporto con il rapper ha detto "Tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un'idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui. Sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Sicuramente, ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l'ho capito adesso cos'è l'amore". Questa volta è toccato a lui rispondere ad una domanda sull'ex fidanzata: "Il nostro rapporto non è una relazione come la intende la gente, abituata a incasellare tutto".