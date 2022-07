Chiara Ferragni al sindaco di Milano Beppe Sala: “La situazione sicurezza è fuori controllo”

Chiara Ferragni ritiene che la questione di sicurezza a Milano sia fuori controllo: l'imprenditrice digitale nelle storie di Instagram ha invitato Beppe Sala, sindaco della città, a intervenire. La situazione di pericolo costante crea angoscia nei cittadini, preoccupati per la loro incolumità e quella dei figli.

Negli ultimi mesi su Instagram sono stati molti gli attori e gli influencer che hanno denunciato furti di vario genere, in particolare sono stati presi di mira gli appartamenti di personaggi famosi che, anche grazie ai social, spesso rivelano i loro spostamenti, facilitando la vita dei ladri, come ha detto spesso la stessa polizia.

Ora, con la forza di un account che conta più di 27 milioni di follower, scende in campo Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale, anche se sembra che non abbia subito nessun furto, in una sua storia di Instagram ha chiesto al sindaco Beppe Sala di intervenire, la sicurezza dei cittadini di Milano sembra in pericolo e Chiara è angosciata, sia come persona che come mamma.

"Sono amareggiata e angosciata dalla violenza che continua a esserci a Milano. Ogni giorno o conoscenti e cari che vengono rapinati in casa, Piccoli negozi al dettaglio di quartiere che vengono svuotati - scrive la Ferragni - dell'incasso giornaliero, persone fermate in strada con armi e derubate di tutto. La situazione è fuori controllo"

Chiara Ferragni e Fedez vivono a CityLife, un lussuoso quartiere nei pressi del centro storico: "Per noi e i nostri figli abbiamo bisogno di fare qualcosa. Mi appello al nostro sindaco Beppe Sala", conclude la Ferragni.

Il post dell'imprenditrice ha già iniziato a far rumore, Alessandro Verri della Lega è intervenuto su Facebook scrivendo "anche Chiara Ferragni chiede al sindaco più sicurezza. Finalmente anche i radical chic l'hanno capito".

Michele Albiani del Partito Democratico e presidente della commissione Sicurezza del Comune di Milano, dopo aver letto il post della Ferragni ha dichiarato "Al netto della modalità e dei toni utilizzati da Ferragni, probabilmente bisognerà darle merito di aver dato visibilità al tema, così da svegliare qualcuno a Roma che ci mandi tutte le forze dell'ordine che ci erano state promesse. Indispensabili insieme al nostro piano di assunzioni, già avviato, di nuovi agenti di Polizia Locale, per garantire la sicurezza della nostra città".