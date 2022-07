Elodie: "Marracash è la persona che amerò di più in tutta la mia vita" (VIDEO)

Elodie ha una certezza sul suo futuro sentimentale: Marracash è la persona che amerà di più nella sua vita. La cantante lo ha rivelato a Peter Gomez nel corso dell'intervista concessa al giornalista nell'ultima puntata de La Confessione, il format in onda su Nove.

Elodie e Marracash si sono conosciuti durante le riprese del video di Margarita, il loro addio era stato poi certificato con il video Crazy Love del rapper che, raggiunto dal Corriere della Sera, aveva detto "Mettiamo in scena la fine del nostro rapporto e ci uccidiamo a vicenda. Con i gossip che galoppavano, non volevo dare spiegazioni sui social. Ci siamo conosciuti sul set di un video e abbiamo pensato che sarebbe stato bello chiudere il cerchio con un altro video".

Che la storia d'amore tra le due star sia realmente finita non è certo, i rumors su un ritorno di fiamma sono riesplosi quando pochi giorni fa, durante il concerto del cantante, Elodie era in prima fila a riprenderlo proprio mentre Marracash cantava Crazy Love, la loro canzone d'addio.

Peter Gomez, intervistandola per La confessione, le ha chiesto di parlare del suo rapporto con il rapper "è vero che è stato lui a spingerla a raccontare le sue origini, a non nascondersi?", le ha chiesto il giornalista. "Si è vero - ha risposto la cantante romana - è rimasto molto affascinato da me come essere umano perché ero diversa da quello che facevo vedere in tv. Lui mi diceva 'spiega la cantante romana di origini creole, la tua storia in realtà è un punto di forza'. Io, però, avevo ancora molta paura della critica, cosa che oggi ho sempre meno".

Sollecitata da Gomez, Elodie ha continuato a parlare di Marracash, spiegando il significato del termine "animalesco" da lei usato per descrivere il rapper "È un uomo con una silhouette elegante, ha sia l'eleganza che un animo animalesco. Però la cosa che mi piace è nello sguardo di una persona che non è mai...", ha detto fermandosi a metà, da qui la domanda finale di Peter Gomez.

Il giornalista le ha chiesto "sei ancora innamorata?, lei "Tuttora è una persona molto importante per me. Se ho bisogno di un parere, se ho un'idea, un dubbio, spesso mi confronto con lui. Sono innamoratissima ovviamente, è la persona che amerò di più in tutta la mia vita. Sicuramente, ed è una grande fortuna. Non è detto che capiti. Io l'ho capito adesso cos'è l'amore".