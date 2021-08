Marlon Wayans star e produttore di una nuova commedia per Netflix

Marlon Wayans sarà il protagonista e produttore di una nuova commedia, ancora senza un titolo ufficiale, che verrà prodotta per Netflix.

Alla regia ci sarà Jeff Wadlow, mentre la sceneggiatura sarà firmata da Rob Rugan, Todd Berger e John R. Morey.

Il nuovo progetto racconterà la storia di una teenager che, dopo aver inavvertitamente liberato uno spirito antico e malvagio a Halloween, che porta in vita le decorazioni e causa del caos, deve unire le forze con l'ultima persona con cui vorrebbe collaborare pur di salvare la loro città: suo padre (Marlon Wayans), molto scettico e cinico.

L'attore sarà coinvolto anche come produttore in collaborazione con Rick Alvarez per conto di Ugly Baby Productions. Marlon continuerà quindi la sua collaborazione con Netflix che era iniziata in occasione della commedia Sextuplets, in cui aveva ben sei ruoli diversi, e Naked, realizzata nel 2017.

Jeff Wadlow, invece, ha lavorato per Netflix in occasione di True Memoirs of an International Assassin.