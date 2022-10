Marlon Wayans ha sfidato apertamente la cancel culture parlando di White Chicks

Nel corso di una recente intervista a Buzzfeed è stato chiesto a Marlon Wayans se un film come White Chicks avrebbe avuto successo o se sarebbe stato ignorato, o peggio eliminato, dalla cancel culture. Dal canto suo l'attore/comico ha risposto che non ha alcuna intenzione di trasformare la propria comicità seguendo gli stilemi vigenti.

Marlon Wayans e Shawn Wayans in una scena del film White Chicks

Secondo Marlon Wayans questo genere di film "sono necessari", ha detto per poi aggiungere, parlando di progetti come White Chicks: "Non se esista un pianeta su cui le persone pensino di non aver bisogno di risate, dando priorità persone all'essere cancellate e censurate. Se una battuta mi farà cancellare, vi ringrazio per avermi fatto questo favore. È triste che la società sia arrivata a un punto in cui non possiamo più ridere. Non sto ascoltando troppo questa cavolo di generazione".

Anche se White Chicks venne stroncato dalla critica all'epoca della sua uscita, venendo nominato per cinque Razzies tra cui il peggior film, la peggiore attrice, il peggior regista, la peggiore sceneggiatura e la peggiore coppia sullo schermo, Marlon Wayans ha affermato che non vorrebbe mai smettere di fare pellicole che fanno ridere il pubblico: "Non voglio ascoltare queste persone: queste persone spaventate. Fai quello che ti sei prefissato di fare? Grande. Le battute resteranno quelle di sempre, e se vuoi fare un po' di soldi, sali a bordo, sennò troverò un modo per farlo da solo. Conosco il mio pubblico. Il mio pubblico viene ai miei spettacoli ogni fine settimana e se ne va sentendosi alla grande e ridendo".

Vi ricordiamo che il suo ultimo film, La maledizione di Bridge Hollow, è uscito il 14 ottobre su Netflix.