Marlon Brando: Billy Zane presenterà il biopic Waltzing With Brando al Torino Film Festival 2024

Colpaccio del Torino Film Festival 2024. La star di Titanic Billy Zane approderà nel capoluogo piemontese per presentare in anteprima mondiale il biopic indie Waltzing With Brando in cui l'attore si trasforma nella star de Il Padrino Marlon Brando dando vita a una performance mimetica.

Diretto da Bill Fishman, Waltzing with Brando si concentra sul periodo in cui Marlon Brando si preparò a recitare ne Il padrino e nel controverso _Ultimo tango a Parigi, entrambi risalenti al 1972. Basato su un libro di memorie dell'iconico architetto dell'attore, Bernard Judge, il film racconta la storia di come Brando strappò Judge, che allora era un architetto idealista di Los Angeles, dalla sua stabile esistenza e lo convinse a costruire il primo rifugio ecologicamente perfetto al mondo sulla piccola e inabitabile isola tahitiana di Tetiaroa.

La maggior parte del film è stata, infatti, girata a Tetiaroa, dove Marlon Brando e Judge hanno cercato di promuovere progetti architettonici sostenibili.

Una performance mimetica

Waltzing With Brando sarà il film di chiusura del Torino Film Festival 2024. Il festival celebrerà, inoltre, il centenario della nascita di Marlon Brando con una retrospettiva di 24 titoli interpretati dal ribelle di Hollywood.

Solo qualche mese fa hanno fatto scalpore le foto dal set che anticipano l'incredibile somiglianza tra Billy Zane e il divo di Fronte del porto e di tanti altri capolavori della settima arte.

Il Torino Film Festival, diretto dal regista Giulio Base, si terrà dal 22 al 30 novembre. Parlando della performance di Billy Zane, Giulio Base ha dichiarato a Variety: "Non ci crederete, è posseduto da Marlon Brando".

Come annunciato in precedenza, il film di apertura sarà il survival thriller Eden di Ron Howard, interpretato da Jude Law, Ana de Armas, Vanessa Kirby e Sydney Sweeney. Il programma completo del festival verrà annunciato il 7 novembre.