Ricordate Billy Zane di Titanic? È identico a Marlon Brando nelle prime foto del biopic

L'ex-star di Titanic Billy Zane ha recentemente condiviso delle foto che lo ritraggono nel ruolo di Marlon Brando nell'imminente biopic Waltzing with Brando, e la somiglianza è davvero impressionante.

Zane ha caricato le suggestive immagini via Instagram, con la didascalia: "Il secondo gruppo di foto di [Waltzing with Brando] ha fatto centro. Dovevo condividerle ora che sono uscite dal sacco. Il team di produzione è stato davvero impeccabile. Grazie a tutto il team WWB!".

Su cosa di concentrerà il biopic?

Le immagini condivise mostrano una trasformazione notevole, in quanto Zane cattura quell'epoca di Brando in modo quasi perfetto. Zane interpreterà il leggendario attore nel prossimo film Waltzing with Brando, un biopic che racconta come l'attore e l'architetto Bernard Judge crearono un rifugio ecologico su un'isola del Pacifico meridionale.

La sinossi ufficiale del film recita: "La star del cinema Marlon Brando recluta un architetto di Los Angeles per costruire il primo rifugio ecologicamente perfetto del mondo su una piccola isola inabitabile di Tahiti".

Il Brando attivista per l'ambiente

Parlando con Deadline del ruolo, Zane ha parlato di ciò che rendeva Brando una persona così singolare e di cosa lo ha spinto ad accettare la parte. "All'epoca nessuno si sarebbe speso per quelle cause. Ha sostenuto i diritti civili, ha marciato con il dottor Martin Luther King. Ha camminato per i diritti civili e lo ha fatto per i diritti degli indigeni. Quello che nessuno sa è quello che ha fatto per l'ambiente come attivista e la lungimiranza che ha avuto su quella che di fatto [sarebbe diventata] una crisi climatica".

Brando non si presentò agli Oscar nel 1973, rifiutandosi di accettare il premio come miglior attore per Il padrino. Al suo posto mandò Sacheen Littlefeather, una donna nativa americana che spiegò che Brando non avrebbe accettato il premio a causa del maltrattamento dei nativi americani a Hollywood. Zane ha poi aggiunto che il film biografico sarà una "lettera d'amore a Tahiti, a lui e alla sua passione".