Marlee Matlin svela gli abusi dell'ex fidanzato William Hurt: "Avevo paura di accettare l'Oscar da lui"

Anche la regista di Figli di un Dio minore ricorda di aver visto dei lividi sulla pelle dell'attrice nel documentario Marlee Matlin: Not Alone Anymore, presentato al Sundance 2025.

Marlee Matlin è ospite del Sundance Film Festival per presentare il documentario sulla sua vita Marlee Matlin: Not Alone Anymore, diretto da Shoshannah Stern, che include gli abusi subiti dall'ex fidanzato William Hurt, sua costar nel film del 1986 Figli di un Dio minore.

Nel film Matlin, oggi 59 anni, ricorda gli abusi abituali inflittigli dal compagno William Hurt, scomparso nel 2022 all'età di 71 anni. Hurt aveva 35 anni e Matlin solo 19 quando è stata ingaggiata nel suo primo film, adattamento della pièce teatrale di Mark Medoff che descrive una relazione sentimentale tra una donna sorda e un insegnante di linguaggio dei segni. Proprio William Hurt le consegnò l'Oscar come migliore attrice alla cerimonia degli Oscar del 1987, un momento su cui Matlin getta una nuova luce nel documentario.

"Avevo paura mentre salivo le scale per ritirare l'Oscar", ricorda in un'intervista video con Howard Stern. "Avevo paura perché il mio istinto mi diceva che non era felice. Perché ho visto la sua espressione e ho pensato 'Merda!'"

L'attrice ha confessato di essere stata esitante e timorosa al momento di prendere la statuetta dalle mani del fidanzato.

"Avrei voluto che fosse diverso", ha ammesso. "Avrei voluto mostrare la mia gioia. Ma avevo paura perché era proprio lì davanti a me".

Una relazione drammatica

Marlee Matlin ha precedentemente rivelato che William Hurt, anche lui candidato per Figli di un Dio Minore, ma sconfitto da Paul Newman con Il colore dei soldi, ha reagito freddamente quando sono rimasti soli.

Nel libro 50 Oscar Nights di Dave Karger, ricorda ciò che le disse il fidanzato: "'Quindi hai quell'omino lì accanto a te. Cosa ti fa pensare che te lo meriti?' L'ho guardato come se pensassi, 'Cosa intendi?' E lui ha detto, 'Molte persone lavorano a lungo, specialmente quelle con cui hai condiviso la nomination, per ottenere quello che hai ottenuto con un film'"_

La bella Marlee Matlin a New York, nel 2010

Anche la regista di Figlio di un Dio minore Randa Haines e l'insegnante di linguaggio dei segni Jack Jason, nel documentario ricordano gli abusi subiti da Matleen. Jason descrive in dettaglio un incidente su un aereo privato in cui l'attrice sarebbe uscita da una stanza con Hurt con un occhio nero. Haines ricorda di aver visto lividi sulla sua pelle durante la lavorazione del film.

"Potevo vedere che litigavano continuamente", dice nella sua intervista. "Ricordo che una volta ho notato un livido. Ma non lo sapevo. Nessuno sentiva di avere la libertà per entrare in una relazione privata o commentarla o fare domande al riguardo".

Sebbene Marlee Matlin affermi che Hurt si sentiva "minacciato dalla mia giovinezza e dal mio successo improvviso", gli dà il merito per averla salvata dal consumo di droga. "È entrato in riabilitazione e ho potuto vedere cosa ha fatto per lui, sapevo che ricoverarmi lì mi avrebbe fatto bene".

Dopo aver consumato tutta la cocaina e la marijuana che aveva nel suo appartamento di New York, l'attrice si è ricoverata al Betty Ford Center pagando il proprio interprete come prima paziente sorda della clinica di riabilitazione.