Mark Webb dirigerà un film sul Triangolo delle Bermuda, un progetto che in passato aveva catturato l'interesse di cineasti come Sam Raimi e Scott Derrickson.

Marc Webb sta tracciando la sua rotta per raggiungere il Triangolo delle Bermuda: come confermato da The Hollywood Reporter, il regista è ufficialmente stato ingaggiato per dirigere una nuova pellicola intitolata semplicemente Bermuda, che sarà prodotta da Skydance.

Skydance sta lavorando al progetto da svariati anni, prima con il regista di Spider-Man Sam Raimi e in seguito con Scott Derrickson, che si è unito alla produzione nel 2020 dopo aver abbandonato il sequel di Doctor Strange. Questa nuova versione non ha ancora ingaggiato un cast o degli sceneggiatori a causa dello sciopero del WGA.

Il film trae ispirazione dalla zona dei Caraibi in cui si dice che aerei e navi siano scomparsi, senza più essere visti. David Ellison, Dana Goldberg e Don Granger produrranno la pellicola, con Aimee Rivera che supervisionerà per Skydance. La casa di produzione ha recentemente distribuito Mission: Impossible - Dead Reckoning Parte Unoe ha avuto un successo da 1,49 miliardi di dollari con Top Gun: Maverick l'anno scorso.

Webb, invece, è divenuto famoso grazie al successo di 500 giorni insieme e in seguito ha diretto due film di The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield. Il suo prossimo progetto è Biancaneve di Disney, pellicola già ultimata in attesa di essere rilasciata.