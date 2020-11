Mark Wahlberg mostra il sedere su Instagram, ma il video svela un dettaglio impressionante

Mark Wahlberg, promuovendo la nuova collezione di biancheria intima di Municipal, ha mostrato in un video il suo sedere, svelando i segni lasciati da una sessione di cupping, in Italia chiamata anche coppettazione.

L'attore ha accompagnato il filmato ironizzando: "Dat e un'occhiata alla nuova biancheria in vendita ora! Il cupping a pallini non è incluso".

L'attore Mark Wahlberg si è infatti sottoposto alla terapia antidolorifica che ha le sue origini in Asia, in particolare in Cina, e che consente di diminuire la percezione del dolore e le tensioni a livello muscolare tramite l'applicazione di coppette di vetro sulla cute e la rimozione dell'ossigeno al loro interno, richiamando così più sangue e aumentando il calore cutaneo

La star del cinema ha recentemente terminato le riprese del film Uncharted nella città di Berlino, progetto in cui affianca Tom Holland. Il lungometraggio, ispirato alla popolare serie di videogame, vede protagonista il cacciatore di tesori Nathan Drake, che viaggia attraverso il mondo per scovare tesori nascosti e risolvere misteri. Il film sarà una sorta di prequel del gioco, con la star di Spider-M an nei panni di un giovane Nathan Drake. La sceneggiatura è firmata dagli autori di Iron Man, Art Marcum e Matt Holloway.

L'uscita di Uncharted è fissata al 16 luglio 2021.