Mark Wahlberg, 15 chili in più per il suo prossimo film: "Mangerò di tutto"

Mark Wahlberg sarà protagonista di un biopic incentrato su Padre Stuart Long. Per vestire i panni dell'ex boxeur dedicatosi alla carriera sacerdotale, Wahlberg dovrà mettere su circa 15 kg. L'attore era al lavoro sulla messa in cantiere del film da ormai sei anni.

Come riportato da The Hollywood Reporter, Father Stu, biopic su Padre Stuart Long, sarà interpretato da Mark Wahlberg, Mel Gibson e Teresa Ruiz e scritto e diretto da Rosalinda Ross. Durante la sua recente partecipazione al Jimmy Kimmel Live, Wahlberg ha dichiarato che la produzione del film avrebbe avuto inizio lunedì con tutte le scene di pugilato. L'obiettivo successivo sarebbe stato quello di ingrassare: "Dopo aver girato le sequenze di pugilato, devo iniziare a mangiare qualsiasi cosa in modo tale da guadagnare circa 15 kg in sei settimane. Mangerò qualsiasi cosa mi capiterà sotto tiro!".

La carriera da pugile di Padre Stuart Long è terminata dopo una frattura alla mandibola. L'uomo, così, ha deciso di trasferirsi a Los Angeles per provare a sfondare nel mondo del cinema ma è rimasto vittima di un terribile incidente in motocicletta. Durante il ricovero in ospedale, Stuart Long ha affermato di essersi reso protagonista di un'esperienza extrasensoriale che lo ha convinto a iscriversi a un seminario per diventare sacerdote. Durante gli studi, però, l'uomo ha scoperto di essere affetto da una rara malattia muscolare degenerativa che lo ha condotto alla morte nel 2014.

Noto per essere uno degli attori action più richiesti a Hollywood, Mark Wahlberg ha interpretato Boogie Nights, Three Kings, The Yards, La tempesta perfetta, I padroni della notte, The Departed, Ted, E venne il giorno, The Fighter e due episodi del franchise di Transformers.