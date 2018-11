Mark Ruffalo star del nuovo film diretto da Todd Haynes

Mark Ruffalo sarà il protagonista del nuovo film diretto da Todd Haynes, attualmente senza un titolo ufficiale e inizialmente intitolato Dry Run e ispirato a una storia vera. La star di Avengers avrà la parte dell'avvocato Robert Bilott che si è occupato di un caso legale legato a questioni ambientali, ritrovandosi alle prese con una carriera potenzialmente in crisi e la scoperta di decenni di inquinamento non dichiarato e dagli effetti drammatici sui luoghi e sulle persone.

Il lungometraggio sarà prodotto da Participant Media ed è tratto dall'articolo scritto per il New York Times da Nathaniel Rich, intitolato The Lawyer Who Became DuPont's Worst Nightmare.

La sceneggiatura è stata firmata da Matthew Carnahan e verrà controllata e completata da Mario Correa. Tra i produttori ci saranno anche Pamela Koffler, Christine Vachon, Jeff Skoll e Jonathan King.

Ruffalo ritornerà sugli schermi cinematografici nel 2019 con il nuovo cinecomic degli Avengers diretto dai fratelli Russo in cui si racconterà il capitolo conclusivo della lotta degli eroi contro il malvagio Thanos.