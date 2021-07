Mark Ruffalo pubblica una foto del suo passato per incitare i giovani a vaccinarsi

Mark Ruffalo ha condiviso sui social una foto di quando era giovane per incitare i giovani a fare il vaccino, ottenendo anche la risposta di alcuni colleghi, tra cui Kerry Washington, che hanno deciso di seguire il suo esempio.

Mark Ruffalo, interprete di Hulk nel Marvel Cinematic Universe, ha approfittato dei suoi canali social per condividere una foto del suo passato che lo ritrae a torso nudo quando era ancora un adolescente.

Ruffalo ha scelto di utilizzare l'immagine in cui sorride mentre è seduto in cima ad una roccia per incitare i suoi seguaci più giovani a vaccinarsi. Quello del vaccino è un tema molto delicato, soprattutto in questi mesi in cui la vaccinazione rappresenta il maggiore mezzo per tentare di tornare quanto prima alla normalità e lasciarsi così alle spalle la pandemia da Coronavirus. Non sono poche, però, le persone che si rifiutano di fare il vaccino, tra cui anche molti giovani. Ed è proprio a loro che Mark Ruffalo si è rivolto tramite il suo post in cui si legge: "So che questo giovane in foto si sarebbe vaccinato, ma dobbiamo proteggere anche altri giovani. Chi altro è disposto ad aiutare?". L'attore ha anche taggato il presidente americano Joe Biden, il quale lo ha ispirato condividendo la sua foto da giovane all'inizio di questa settimana, con una didascalia praticamente identica.

Tra i commenti al post si legge anche quello di approvazione firmato da Kerry Washington, la quale ha a sua volta condiviso un'immagine di se stessa da giovane sul suo profilo Instagram. "Ragazzi, sapete che l'adolescente Kerry non solo sarebbe stata vaccinata, ma avrebbe anche portato avanti una campagna per far vaccinare tutti i suoi amici. Ragazzi, per favore, proteggete voi stessi e i vostri cari. Ho messo il link nella mia biografia per maggiori informazioni su come ottenere il vaccino!", ha scritto nel post l'attrice di Scandal.