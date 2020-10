Mark Ruffalo, Naomi Campbell e altre celebrità completamente nude per invitare al voto (VIDEO)

Mark Ruffalo, Naomi Campbell e altre celebrità americane hanno partecipato a uno speciale video completamente nudi per spiegare agli elettori come si vota correttamente via posta.

Un gruppo cospicuo di attori e celebrità statunitensi e non, tra cui Mark Ruffalo, Chris Rock e Naomi Campbell, hanno partecipato a un video del gruppo RepresentUs completamente nudi, per spiegare agli elettori di 16 stati come votare correttamente via posta senza far diventare il loro voto "nudo".

RepresentUs, un gruppo anti-corruzione e pro-democrazia apartitico degli USA, ha riunito diversi volti noti, come l'attore Mark Ruffalo, il comico Chris Rock, Josh Gad, Naomi Campbell, Amy Schumer, Chelsea Handler e Sarah Silverman per istruire gli elettori di 16 stati, tra cui Pennsylvania e il New Jersey, a votare correttamente tramite posta.

L'eccezione esilarante è rappresentata da Sacha Baron Cohen che, al contrario degli altri, stavolta si mostra vestito mentre, nei panni di Borat, si interroga sul perché gli sia stato chiesto di spogliarsi.

Ovviamente, tutte le celebrità appaiono nude perché il video serve a far capire agli elettori che se votano per posta hanno istruzioni specifiche da seguire. Alcuni stati, infatti, includono due buste con schede da inviare per corrispondenza e se una scheda non è all'interno di entrambe viene definita come "scheda nuda" e viene quindi annullata e non conteggiata.

Chris Pratt prende in giro le star che incoraggiano i loro fan a votare: "Vota o morirai"

Il video con Mark Ruffalo incoraggia, inoltre, gli elettori a spedire il proprio voto non appena hanno decretato la loro preferenza, in modo da assicurarsi che non arrivi in ​​ritardo e che non venga conteggiato in alcuni stati.

Il co-fondatore e CEO di RepresentUs Josh Silver ha rilasciato anche un comunicato stampa, spiegando quanto sia importante istruire bene le persone al voto:

"La regola rischia il rifiuto di centinaia di migliaia di voti per corrispondenza, il che potrebbe avere un impatto significativo sui risultati delle elezioni statunitensi. Siamo grati a questo gruppo impegnato e di talento per aver realizzato un video accattivante in modo che tutti capiscano cosa devono fare per assicurarsi che il loro voto venga conteggiato".