Mark Ruffalo ha mangiato tantissimi panini Philly Cheesesteak per il suo ruolo in Task

L'attore di The Avengers rivela come la passione per i panini di Filadelfia e i consigli di un agente FBI lo abbiano aiutato a entrare nel personaggio di Tom Brandis, protagonista della nuova miniserie poliziesca HBO Task.

Mark Ruffalo è pronto a tornare sul piccolo schermo con la miniserie Task, un nuovo progetto poliziesco targato HBO che promette colpi di scena e interpretazioni intense. Per prepararsi al ruolo dell'agente dell'FBI Tom Brandis, Ruffalo ha adottato un metodo piuttosto singolare: mangiare un gran numero di panini Philly Cheesesteak, tipici della città in cui è ambientata la serie.

In un'intervista recente, l'attore ha spiegato che questa scelta gli ha permesso di entrare meglio nella realtà del personaggio, vivendo da vicino la cultura locale e il quotidiano della zona nord-orientale degli Stati Uniti. Oltre alla cucina, Ruffalo si è affidato a consulenze professionali per rendere più realistico il suo approccio investigativo, trascorrendo molte ore con l'agente dell'FBI Scott Duffey.

Il metodo unico di Mark Ruffalo per entrare nel ruolo di Tom Brandis

Durante una lettura di beneficenza dedicata a Tutti gli uomini del presidente ha raccontato di aver esplorato a fondo la cucina di Filadelfia come parte della preparazione. "Ho mangiato un sacco di panini Philly Cheesesteak", ha dichiarato l'attore a People, sottolineando che questo gli ha permesso di sentirsi più vicino alla quotidianità del suo personaggio. Questo approccio, combinato alla collaborazione con un vero agente dell'FBI, ha reso la sua interpretazione più credibile, capace di catturare sfumature e dettagli spesso trascurati dagli attori non specializzati in ruoli investigativi.

Povere creature!: un'immagine di Mark Ruffalo

Il creatore della serie, Brad Ingelsby, noto per Mare of Easttown, ha rivelato in un'intervista con The Hollywood Reporter che Ruffalo "era in cima alla lista" già durante le prime fasi di scrittura del personaggio di Tom Brandis. Secondo Ingelsby, il ruolo richiedeva "qualcuno di estremamente specifico": un uomo con origini nel nord-est degli Stati Uniti, con un approccio umile alla vita e una particolare sensibilità verso la famiglia, che nel caso del personaggio include anche l'adozione di bambini. Ruffalo ha incarnato perfettamente queste caratteristiche, portando autenticità e profondità alla figura dell'agente FBI.

Task: trama e dettagli sul debutto

La serie segue Tom Brandis e la sua task force nella lotta contro una serie di rapine violente orchestrate da Robbie Prendergast, interpretato da Tom Pelphrey. Il cast include anche Emilia Jones, Jamie McShane, Sam Keeley, Thuso Mbedu, Fabien Frankel, Alison Oliver, Raúl Castillo, Silvia Dionicio e Martha Plimpton. Task debutterà su HBO il 7 settembre 2025, con episodi settimanali fino al 19 ottobre. Sarà disponibile anche in streaming su Max.

Oltre a recitare, Mark Ruffalo è anche produttore esecutivo della serie insieme a Ingelsby. L'attore ha dichiarato di essere "davvero entusiasta" di iniziare il tour promozionale, pronto a condividere con i fan retroscena e curiosità sulla realizzazione della serie. La combinazione tra preparazione culinaria, consulenza investigativa e talento naturale promette di rendere Task uno dei titoli più attesi della prossima stagione televisiva.