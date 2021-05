Mark Ruffalo affianca Emma Stone in Poor Things di Yorgos Lanthimos

Mark Ruffalo si prepara ad affiancare Emma Stone in Poor Things, nuovo film del regista greco Yorgos Lanthimos. Il film è una rilettura del mito di Frankenstein ispirata al romanzo di Alasdair Gray.

Cattive acque: un primo piano di Mark Ruffalo

Poor Things è un'allegoria politica ambientata in epoca vittoriana che affronta tematiche come amore, scoperta e innovazioni scientifiche. Al centro della trama c'è Belle Baxter, ruolo affidato a Emma Stone, una giovane donna riportata in vita da uno scienziato eccentrico ma brillante.

Nel cast del film scritto da Tony McNamara e diretto da Yorgos Lanthimos non ha svelato quale personaggio troviamo anche Willem Dafoe, Ramy Youssef e la star di Hulk Mark Ruffalo in ruoli non ancora resi noti.

Mark Ruffalo tornerà presto nel ruolo di Bruce Banner nella serie Marvel She-Hulk, inoltre doppierà Hulk in un episodio di Marvel's What If...?, che debutterà su Disney+ a fine anno. Ruffalo ha da poco concluso le riprese del film Netflix The Adam Project, con Ryan Reynolds.