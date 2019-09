Mark Ruffalo critica Boris Johnson per i commenti sulla Brexit: "Hulk è migliore se agisce con un team!"

Mark Ruffalo, interprete di Hulk nei film del Marvel Cinematic Universe, ha criticato le parole del primo ministro britannico Boris Johnson che aveva accennato all'eroico personaggio in uno dei suoi più recenti discorsi.

Il politico stava parlando della complicata situazione legata alla Brexit facendo un riferimento al personaggio dei fumetti, ma la star del cinema non ha apprezzato la scelta.

Boris Johnson aveva sostenuto che il Regno Unito uscirà dall'Unione Europea in stile Hulk: "Bruce Banner, quando provocato, esplode contro di loro... Hulk è sempre riuscito a fuggire uscendo dalle situazioni difficili, non importa quanto sembrasse legato in modo stretto, ed è lo stesso per quanto riguarda questa nazione. Arriveremo al 31 ottobre e realizzeremo il progetto come previsto". Mark Ruffalo ha quindi trovato necessario replicare: "Boris Johnson si dimentica che Hulk lotta solo per il bene di tutti. Pazzo e forte può anche essere denso e distruttivo. Hulk agisce nel migliore dei modi quando è in unisono con un team ed è un disastro da solo. In più... ha sempre avuto il Dottor Banner con la scienza e la ragione".

Boris Johnson forgets that the Hulk only fights for the good of the whole. Mad and strong can also be dense and destructive. The Hulk works best when he is in unison with a team, and is a disaster when he is alone. Plus...he's always got Dr. Banner with science and reason. pic.twitter.com/jN8BDzgpWl — Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) September 15, 2019

Ruffalo, da anni interprete di Bruce Banner nei film prodotti dalla Marvel, non h amai nascosto le proprie opinioni politiche e sostiene da tempo pubblicamente molte cause benefiche.

A replicare in modo ironico a Johnson è stato anche il fumettista Sean Mason che ha provato a lanciare una petizione in cui si chiedeva al parlamento di inviare il politico nello spazio, ispirandosi proprio alla storia raccontata nelle pagine di Planet Hulk, in cui gli Avengers mandano il loro amico molto lontano per cercare di limitare i danni che potrebbe causare dopo aver perso il controllo. L'iniziativa, ovviamente, non è stata sostenuta, nonostante i commenti divertenti condivisi online da molti cittadini britannici.