Mark Ruffalo: "Quando ero barista ho dato fuoco alla faccia di un cliente"

Nel passato di Mark Ruffalo c'è anche un lavoro come barista: in un aneddoto ricorda la volta in cui dette fuoco alla faccia di un cliente.

L'attore Mark Ruffalo un tempo è stato un barista e in una esilarante occasione dette fuoco alla faccia di un cliente ubriaco. Mentre il suo presente come parte del Marvel Cinematic Universe è in pausa in attesa della nuova fase, Ruffalo va indientro con la memoria ai tempi in cui doveva guadagnarsi da vivere facendo i turni in un bar. Al The Graham Norton Show racconta in particola di un episodio bizzaro con la sambuca.

Lavorare dietro il bancone del bar non è una cosa semplice. Ogni sera bisogna gestire e tenere sotto controllo clienti ubriachi o scortesi (magari entrambi) e lo sa bene Mark Ruffalo, che prima di diventare l'incredibile Hulk dei film Marvel si è confrontato con la vita di ogni comune mortale. Parlando dei suoi giorni da barista, Mark rammenta anche di aver più volte barato sulle quantità di alcol all'interno dei drink, regalandoli addirittura per tenter a bada la folla lamentosa di avventori scontenti.

Spotlight: Mark Ruffalo al photocall di Venezia 2015

Una particolare sera, una delle più divertenti a detta dell'attore, un cliente particolarmente su di giri si avvicina al bancone chiedendo insistentemente una sambuca. Dopo aver tentato di dissuaderlo, Ruffalo cede e versa il drink. Poi il ragazzo ubriaco fa una richiesta insolita: vuole che il barista dia fuoco alla sambuca. Di nuovo, Mark tenta di evitare il dramma, ma alla fine acconsente a accendere il liquore. Invece di berlo, l'avventore finisce per rovesciarsi il drink in pieno viso.

Il ricordo di Mark Ruffalo è indelebile: "Verso il drink, lui lo prende e finisce tutto sulla sua faccia, gocciolando giù, fiamme blu ovunque. Io sto provando a non ridere, e lui si prende a botte cercando di spegnere il fuoco." Il colmo comunque deve ancora arrivare, perché dopo il primo tentativo il cliente bruciato chiede un'altra sambuca e pretende anche che sia di nuovo infiammata!