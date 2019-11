Mark Ruffalo andò a vedere Avengers: Infinity War col figlio: ecco cosa successe in sala

Mark Ruffalo, star del Marvel Cinematic Universe, ha raccontato di quella volta che andò a vedere Avengers: Infinity War al cinema con il figlio e i suoi compagni di scuola e qualcuno in sala ebbe una reazione "forte".

L'attore interprete di Hulk - Bruce Banner ha raccontato di una sua esperienza al cinema: Mark Ruffalo, assieme al figlio e ai compagni di scuola di quest'ultimo, aveva infatti deciso di andare a vedere Avengers: Infinity War mischiandosi tra il pubblico di una sala del Connecticut.

Avengers: Infinity War, Chris Evans e Mark Ruffalo in una scena del film

"Ero in Connecticut, dove mio figlio va a scuola. Ho chiamato a raccolta quanti più suoi amici avrei potuto portare in macchina, mi sono messo una felpa e incappucciato per bene, come loro, e li ho portati tutti al cinema a vedere Avengers: Infinity War. La sala era strapiena! Abbiamo visto il film. Finisce, scompaiono tutti. Un ragazzino salta su dalla sedia, qualche fila più dietro, si strappa via la maglietta e inizia a gridare "Ma che cos'è? Cos'è questa strage? Facciamo una rivolta! Distruggiamo questo posto!". I ragazzi stavano tutti piangendo. E io mi sono fatto piccolo piccolo sotto il cappuccio della mia felpa" ricorda.

E conclude "Dirò solo questo: sono stato a vedere parecchi film. Ho anche partecipato ad alcuni di questi. Li ho visti, e mai nella vita ho visto delle reazioni emotive come quelle a cui ho potuto assistere alle premiere e alle proiezioni di questi film. Tutti quei ragazzi stavano urlando, piangendo, e disperandosi anche in macchina. E queste sono emozioni vere, per me".