Mark Hamill voleva lasciare gli Stati Uniti per colpa di Trump, ma sua moglie è stata "più intelligente"

L'attore era determinato a lasciare il Paese ma successivamente si è reso conto che l'odio nei confronti del Presidente non doveva essere una scusa

Mark Hamill ha rivelato in una recente intervista al Times di Londra che ha chiesto a sua moglie di scegliere tra trasferirsi a Londra o in Irlanda dopo la rielezione di Donald Trump alla presidenza degli Stati Uniti nel novembre 2024.

Diverse celebrità, da Rosie O'Donnell a Ellen DeGeneres, hanno lasciato l'America a causa di Trump. Hamill voleva seguire il loro esempio. È sempre stato molto critico nei confronti di Trump, sia prendendo in giro il presidente nei panni di Joker, sia realizzando video anti-Trump per organizzazioni politiche. Ma Hamill avrebbe davvero lasciato gli Stati Uniti?

Dopo aver dato a sua moglie la possibilità di scegliere tra Londra e l'Irlanda, lei ha dato una risposta che ha costretto Hamill a ripensare ai suoi piani. Come ha spiegato l'icona di Star Wars: "È molto intelligente. Non ha risposto subito, ma una settimana dopo ha detto: 'Mi sorprende che tu gli permetta di costringerti a lasciare il tuo Paese'. Quel figlio di puttana, ho pensato. Non me ne vado".

Mark Hamill su Donald Trump: "Non sopporto i bulli al potere"

Hamill è rimasto negli Stati Uniti e ha aggiunto riguardo a Trump: "Il bullismo, l'incompetenza, le persone al potere... L'unico modo in cui riesco a sopportarlo senza impazzire e senza volermi tagliare le vene in una vasca da bagno è considerarlo come un romanzo politico denso e articolato".

L'attore ha continuato: "In un certo senso è divertente perché potrebbe davvero essere la fine. Il nostro status nel mondo è stato compromesso e questo avrà ripercussioni per decenni. Rendere il Canada il 51° stato? Sapete quanto sia offensivo? E poi conquistare la Groenlandia e rinominare il Golfo del Messico. Le distrazioni sono esilaranti". Prossimamente, vedremo Hamill in The Life of Chuck e La lunga marcia, entrambi tratti da lavori di Stephen King.

Hamill si sarebbe unito a Rose O'Donnell in Irlanda se sua moglie avesse scelto di trasferirsi lì dopo le elezioni. L'icona televisiva ha precedentemente dichiarato a Variety di non avere rimpianti per aver lasciato gli Stati Uniti e di non avere intenzione di tornare finché non sarà sicuro per lei farlo.

Roșie O'Donnell e la scelta di abbandonare gli Stati Uniti

"Con l'attuale clima politico, quando sarebbe sicuro tornare con mio figlio?", ha spiegato O'Donnell. "Non ho intenzione di affrettare le cose prima che questa amministrazione abbia completato il suo mandato e, si spera, sia stata chiamata a rispondere dei propri crimini".

"Quando saprò che tutti i cittadini possono godere di pari diritti in America, allora potrei prendere in considerazione l'idea di tornare", ha aggiunto O'Donnell su TikTok. L'attrice e presentatrice americana ha aggiunto di essere "molto grata" di aver trovato una nuova casa in Irlanda, aggiungendo che "qui le persone sono davvero affettuose, gentili e accoglienti".