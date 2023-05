Mark Hamill svela perché, secondo lui, non ha mai condotto il Saturday Night Live

Mark Hamill ha svelato il possibile motivo per cui non gli è stato mai chiesto di condurre il Saturday Night Live.

L'interprete di Luke Skywalker, intervistato dal magazine Esquire, ha parlato della situazione e ha offerto una possibile motivazione al fatto di non essere stato coinvolto nello show.

La spiegazione di Mark Hamill

Rispondendo alle domande della rivista, Mark Hamill ha dichiarato: "Lasciate che vi racconti del Saturday Night Live. Carrie Fisher l'ha condotto in passato con il cast originale. Ero entusiasta perché era il mio show preferito, Carrie era stata grandiosa e mi ha fatto realmente venire voglia di condurlo. Ma non è una di quelle cose in cui il tuo agente telefona e dice: 'Ehi, ingaggiate il mio cliente'. Scelgono chi vogliono".

Il protagonista della saga di Star Wars ha quindi avanzato un'ipotesi per il suo mancato coinvolgimento: "Mi era stato chiesto di condurre Fridays, che era la risposta della ABC al Saturday Night Live. E penso, e non ne sono certo perché sto solo avanzando delle ipotesi e si tratta di una mia sensazione, che potrebbe essere stato un fattore che non mi ha messo nei favori di Lorne Michaels".

Hamill è comunque stato coinvolto da Will Ferrell nella realizzazione di uno sketch in cui due personaggi vendevano oggetti di scena legati alla saga stellare. Mark è inoltre ancora disposto a condurre lo show: "Si tratta di una di quelle cose in cui se me lo chiedessero lo farei. Accetti la sfida. Ma il fatto che non me lo chiedano va bene, perché sono perfettamente felice nel fare parte degli spettatori e non dover affrontare la pressione di andare in onda in televisione dal vivo in quel modo".