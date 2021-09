Mark Hamill, l'icona di Star Wars accetta la scommessa di un fan ed è trend su Twitter

L'interprete di Luke Skywalker in Star Wars, Mark Hamill, ha accettato la sfida di un follower e il suo tweet è diventato virale: ecco come.

Mark Hamill è una delle star di Hollywood più impegnate nell'interazione con i fan sui social e non è raro che risponda, talvolta scherzosamente, a domande o dubbi sul franchise di Star Wars poste dal suo pubblico virtuale. Tuttavia l'ultima risposta ha generato un'impennata incredibile, tanto da diventare trend su Twitter.

Un follower di Hamill ha deciso di taggare la star con un commento molto particolare:"Potresti scrivere solo 'Mark Hamill' e riceveresti migliaia di like". Un'occasione ghiotta per l'attore che non ci ha pensato due volte e ha deciso di ricondividere quel tweet aggiungendo soltanto 'Mark Hamill' e ricevendo una valanga di like in pochissimo tempo, arrivando a superare i 500.000 like (al momento in cui scriviamo).

Diversi fan hanno deciso di contribuire alla scommessa, tra cui diversi celebri appassionati come George Takei:"Mark Hamill. E adesso aspettiamo" ha scritto uno dei volti simbolo di Star Trek.

Non è la prima volta che Mark Hamill riesce a diventare virale sui social. Ad agosto condivise l'immagine di un'anziana signora che lanciava un'aragosta, dichiarando scherzosamente ai fan che la donna in quel momento stessa usando la Forza. Su TikTok, invece, è diventato virale un video di Hamill insieme al suo cane Mabel, capace di raggiungere più di 1,5 milioni di like.