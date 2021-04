Mark Hamill star della commedia The Machine accanto a Bert Kreischer

Mark Hamill è entrato a far parte del cast del film The Machine e l'amato protagonista della saga di Star Wars ha annunciato la notizia con un esilarante video condiviso su Twitter.

Nel filmato l'attore, insieme ai suoi cani, sostiene di non poter dire nulla del suo nuovo progetto, senza sapere che alle sue spalle c'è il comico Bert Kreischer.

Nel filmato pubblicato sui social media Bert Kreischer appare mentre sta bevendo un bicchiere di vino e cammina senza indossare una maglietta. Mark Hamill ha quindi ironicamente scritto: "Penso che potrei già rimpiangere questa scelta".

The Machine viene descritto come un film a metà tra Una notte da leoni e Prima di mezzanotte. Il progetto si ispira alle avventure vissute realmente da Bert Kreischer e il suo monologo The Machine che è già stato visto online oltre 85 milioni di volte. Il passato di Bert, ad alto tasso alcolico, lo mette in difficoltà quando lui e suo padre vengono rapiti da delle persone a cui ha fatto un torto 20 anni prima mentre stava compiendo degli studi universitari in Russia ed era spesso ubriaco.

Il progetto prodotto da Legendary sarà prodotto anche da Judi Marmel.