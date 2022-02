Chi è il marito di Sabrina Ferilli, Flavio Cattaneo

Ecco chi è Flavio Cattaneo, il marito di Sabrina Ferilli: l'attrice italiana, principalmente nota per aver recitato ne La grande bellezza di Sorrentino, lo ha sposato in segreto nel 2011.

Flavio Cattaneo è il marito di Sabrina Ferilli: celeberrima attrice italiana che nel corso della sua carriera, divisa tra cinema, teatro e televisione, ha ottenuto svariati riconoscimenti tra cui sei Nastri d'argento, un Globo d'oro, sei Ciak d'oro e quattro candidature al David di Donatello.

Cattaneo, nato il 27 giugno 1963 sotto il segno del Cancro, si è laureato in Architettura al Politecnico di Milano e, in seguito, si è specializzato seguendo un corso su finanza e direzione aziendale nel settore immobiliare presso la SDA Bocconi School of Management.

Il marito della splendida attrice è un imprenditore e un noto dirigente aziendale nonché, al momento, vice presidente di Italo-Nuovo trasporto viaggiatori. Nel 2003 ha ricoperto anche la carica di direttore generale della Rai riuscendo a far raggiungere alla società il totale netto maggiore di sempre.

"Di lui mi hanno colpito la pazienza ferma, il carattere forte, la sua incapacità a corteggiarmi. Non ci sono stati né fiori né regali fra noi due", ha dichiarato la star a proposito del marito, durante un'intervista del Corriere. "La vera seduzione in un rapporto paritario, come il nostro, è il rispetto delle promesse. Quando si supera lo stato adolescenziale la sfera sentimentale si affronta con maggiore costanza e saggezza. Flavio è una persona ferma, solida e forte, siamo anche molto simili in questo. Ci siamo dati stabilità a vicenda."

Sabrina Ferilli e Flavio Cattaneo si sono sposati in segreto a Parigi il 29 gennaio 2011 e hanno dimostrato di essere dei veri e propri professionisti in quanto a riservatezza, visto che i tabloid hanno iniziato a parlare delle notte soltanto tre anni dopo e, ancora oggi, in molti non ne sono a conoscenza.