Chi è il marito di Monica Vitti, Roberto Russo

Roberto Russo, il marito di Monica Vitti, è un regista e sceneggiatore di successo che ha conosciuto la splendida attrice proprio su un set cinematografico. La coppia ha lavorato insieme durante le riprese di Flirt, nel 1983, il primo lavoro di Roberto che gli ha permesso di vincere il David di Donatello come Miglior Regista Emergente.

Monica Vitti - l'attrice è nata a Roma il 3 novembre '31

Russo è nato a Roma il 28 novembre 1947, sotto il segno del Sagittario. Nel corso degli anni l'anima gemella di Monica è riuscita a costruirsi una brillante carriera nel mondo dello spettacolo e, secondo alcune testate giornalistiche, avrebbe anche una profonda passione per la fotografia.

Nel 1986 Roberto e Monica hanno condiviso il loro secondo set, quello di Francesca è mia. I due, inoltre, nel corso degli anni sono stati molto attivi anche a teatro con diverse pièce, tra le quali è possibile citare La strana coppia, Primapagina, Passione mia per la tv e Scandalo Segreto, ovvero l'ultimo spettacolo portato in scena dalla coppia nel 1988.

1962: Monica Vitti e Alain Delon sul set di L'eclisse

Lo scorso anno, a proposito di Monica Vitti, Russo ha dichiarato: "Ora da quasi 20 anni le sto accanto e voglio smentire che Monica si trovi in una clinica svizzera, come si diceva: lei è sempre stata qui a casa a Roma con una badante e con me ed è la mia presenza che fa la differenza per il dialogo che riesco a stabilire con i suoi occhi, non è vero che Monica viva isolata, fuori dalla realtà".