Addio a Roberto Russo: morto a 77 anni il regista, marito di Monica Vitti

Roberto Russo, regista e sceneggiatore, è scomparso a Roma all'età di 77 anni. Storico partner di Monica Vitti, Russo si occupò della quotidianità della moglie nel lungo periodo di malattia dell'attrice.

Russo sposò Vitti nel 2000 e le rimase sempre accanto fino alla morte dell'attrice avvenuta il 2 febbraio 2022. Malato dal 2023, il regista era ricoverato in una Rsa di Roma dove si è spento questa mattina.

Lo storico incontro con Monica Vitti

In un'intervista che rilasciò al Corriere, Roberto Russo raccontò il primo incontro con Monica Vitti, avvenuto sul set di Teresa ladra, quando lui lavorava come macchinista e lei era l'attrice protagonista.

Primo piano di Monica Vitti

Russo, sedici anni in meno di Vitti, si innamorò subito dell'attrice e descrisse la loro storia d'amore come un'avventura in simbiosi durata mezzo secolo. Negli ultimi anni, dopo la scomparsa dell'attrice, secondo le persone più vicine a Russo, il regista si stava spegnendo lentamente a causa della malattia e dei ricordi della vita trascorsa insieme alla moglie.

La carriera di Roberto Russo nel cinema

Dopo aver inizialmente lavorato come macchinista e fotografo di scena, Roberto Russo iniziò la sua carriera da regista vincendo il David di Donatello come miglior regista emergente nel 1984 per la sua opera prima, Flirt, nella quale recitò da protagonista proprio Monica Vitti.

Russo diresse la moglie anche in Francesca è mia, sceneggiato dalla coppia insieme a Vincenzo Cerami. Famose le collaborazioni di Roberto Russo con famosi musicisti che nel tempo hanno lavorato alle musiche dei suoi film, da Francesco De Gregori a Tullio De Piscopo.

Roberto Russo e Monica Vitti si sposarono il 28 settembre 2000 a Roma, in Campidoglio, dopo diciassette anni di fidanzamento. Della moglie, Russo diceva: "Lei era come i film che ha fatto: sapeva far ridere, far piangere, far pensare". I funerali di Roberto Russo si terranno martedì 23 settembre nella Chiesa degli Artisti di Roma, cinque giorni prima di quello che sarebbe stato il suo 78° compleanno.