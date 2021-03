Franca Leosini: "Patrizia Reggiani? Arrivò con un lungo mantello, come una star"

Qualche tempo fa Franca Leosini parlò del suo incontro con Patrizia Reggiani in un'intervista concessa a Selvaggia Lucarelli per Il Fatto Quotidiano e svelò qualche dettaglio sulla donna accusata di essere la mandante del delitto Gucci, caso di cronaca sul quale Ridley Scott sta girando un film con Lady Gaga.

Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci

Maurizio Gucci fu ucciso il 27 marzo 1995 nel suo palazzo da uno sconosciuto che gli sparò contro numerosi colpi di pistola. Dopo circa due anni di indagini la polizia arrestò l'ex moglie Patrizia Reggiani come mandante, la sua confidente Giuseppina Auriemma e Ivano Savioni, ritenuti gli intermediari, Benedetto Ceraulo, individuato come assassino e Orazio Cicala, l'autista della macchina che accompagnò il killer sul luogo del delitto. Franca Leosini ha intervistato sia Patrizia Reggiani che Pina Auriemma per il programma Storie Maledette.

Sollecitata da Selvaggia Lucarelli, la conduttrice di Storie Maledette ha escluso che tra le due donne ci fosse un rapporto di amicizia: "Escludiamo il termine amicizia, era un sodalizio basato sul reciproco interesse - ha detto la Leosini e ha spiegato - per Patrizia era conveniente avere accanto un'Auriemma bella, furba e maneggiona che praticamente era come una dama di compagnia, ruspante nei modi ma molto intelligente". La conduttrice sostiene che tra le due donne esisteva un rapporto in cui ognuna delle due prendeva dall'altra quella che poteva servire in quel momento: "infatti la Gucci si è servita dell'Auriemma per l'omicidio".

Patrizia Reggiani ha colpito la Leosini per la sua personalità "Ho apprezzato che lei sia rimasta Patrizia Gucci anche dietro le sbarre: È arrivata sul set che avevamo allestito sul piano che ci era stato messo a disposizione con un lungo mantello e due guardie carceraria al suo fianco, sembrava una serata di gala di RAI 1". Parlando di Pina Auriemma la Leosini dice: "è intelligente e furba, ma ha sbagliato il percorso della vita e si è fatta strumentalizzare dalla Gucci".

Storie Maledette: Franca Leosini intervista Sabrina Misseri (di spalle)

Franca Leosini si è fatta una sua idea sul movente: "Patrizia Reggiani è stata vittima di una scala valoriale sballata. Ogni mese per arredare la casa con i fiori spendeva una cifra pari allo stipendio di un primario ospedaliero. Ha ucciso perché non ha accettato il fallimento, non ha elaborato il lutto dell'abbandono".

Proprio in questi giorni Ridley Scott è in Italia per le riprese di House of Gucci, un film sul delitto Gucci con Lady Gaga e Adam Driver nei panni di Patrizia e Maurizio Gucci. Le due star sono state fotografate a Milano, nei panni dei loro personaggi.