Mariska Hargitay regista di un nuovo documentario sulla madre Jayne Mansfield

Mariska Hargitay, star della serie Law & Order: SVU, debutterà alla regia di un film in occasione della realizzazione del documentario intitolato My Mom Jayne, in cui parlerà della madre Jayne Mansfield.

L'attrice aveva solo 3 anni quando la star del cinema ha perso la vita a 34 anni a causa di un incidente automobilistico.

I primi dettagli sul documentario

My Mom Jayne seguirà Mariska Hargitay mentre è impegnata a conoscere, capire e apprezzare sua madre Jayne Mansfield per la prima volta. La star del piccolo schermo affronterà l'immagine privata e quella pubblica di Mansfield tramite interviste, foto inedite e video girati dai membri della sua famiglia e conoscenti.

Una foto di Jayne Mansfield

Mansfield ha avuto una carriera ricca di riconoscimenti e progetti memorabili negli anni '50 e '60, oltre a essere una cantante, pianista e violinista.

Jayne è stata un sex symbol e ha sposato il suo secondo marito, l'ex Mister Universo Mickey Hargitay, nel 1955.

Mariska, insieme ai fratelli Miklos e Zoltan, era a bordo dell'auto che ha avuto l'incidente in cui ha perso la vita la madre il 28 giugno 1967.

Le dichiarazioni dell'attrice

Mariska, presentando il progetto HBO Original, ha dichiarato: "Questo film è animato dall'amore e dal desiderio. Si tratta di una ricerca per la madre che non ho mai conosciuto, un'integrazione di una parte di me che non avevo mai posseduto e un modo per reclamare la storia di mia madre e la mia verità. Ho sempre creduto che ci sia forza nella vulnerabilità, e realizzare questo film ha confermato questa convinzione come mai prima d'ora".

Nel team della produzione ci saranno anche Trish Adlesic e Lauren Bromley. Per ora non è stata svelata la data di uscita sugli schermi americani.