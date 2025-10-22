Friends, una star di Law & Order: Unità Vittime Speciali rivela: "Feci tante volte il provino per Monica"

Friends è una delle sit-com più famose nella storia del piccolo schermo e nonostante siano passati più di trent'anni dal suo debutto e più di venti dalla sua fine è tutt'ora molto amata.

La sit-com ha tratto grande forza anche dal suo cast, ben amalgamato e con interpreti molto coesi e un'alchimia più unica che rara. Al casting partecipò anche una futura star di Law & Order: Unità Vittime Speciali.

Mariska Hargitay avrebbe potuto interpretare Monica Geller

Ospite del podcast Good Hang di Amy Poehler, Mariska Hargitay ha raccontato di aver partecipato al provino per Friends ma non solo: "Ho fatto il provino per Seinfeld e per The Single Guy, e ho fatto il test per Friends tantissime volte. Penso per Monica" ha dichiarato Hargitay "Ho sempre pensato che sarei finita in una sit-com o avrei fatto commedie".

Mariska Hargitay e Christine Lahti in una scena di Law & Order: Unità Vittime Speciali

Il destino le aveva riservato un futuro diverso: "Dicevo: voglio fare drama, ma deve essere divertente, perché sentivo che quello era il mio dono. Dicevo alle persone che sarei diventata una comica perché ero simpatica e carina".

Il ruolo a Courteney Cox e l'incontro con un sensitivo

Il ruolo di Monica Geller, come tutti sanno, è stato affidato a Courteney Cox, che la interpretò per tutte le dieci stagioni dal 1994 al 2004. La carriera di Mariska Hargitay cambiò dopo l'incontro con un sensitivo.

Tutt'oggi, l'attrice interpreta la detective Olivia Benson in Law & Order: Unità Vittime Speciali, serie nella quale recita ormai da ventisei anni: "Mi disse 'Vedi quell'espressione che stai facendo adesso? La vedi?'. Io risposi 'Sì'. E lui: 'Diventerai famosa per quella faccia. Ti trasferirai a New York e diventerai famosa per quella faccia'. Io dissi 'Uh, no. Vivo a Los Angeles e diventerò una comica'. Sei mesi dopo, giuro su Dio, ottenni il ruolo in Unità Vittime Speciali".