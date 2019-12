Marisa Tomei star di Sweet Girl accanto a Jason Momoa

Marisa Tomei è entrata a far parte del cast del thriller Sweet Girl che avrà come protagonista Jason Momoa.

Marisa Tomei affiancherà Jason Momoa nel cast di Sweet Girl, un revenge thriller che verrà prodotto per Netflix.

Le riprese del film sono attualmente in corso e il progetto segna il debutto alla regia di Brian Andrew Mendoza, di nuovo al lavoro con Jason Momoaa dopo aver lavorato come direttore della fotografia per il lungometraggio Braven.

Il cast di Sweet Girl, oltre alla star di Aquaman e Marisa Tomei, sarà composto anche da Isabela Merced, Adria Arjona, Manuel Garcia-Rulfo e Justin Bartha.

Al centro della trama ci sarà un marito devastato che giura di trovare i responsabili dell'omicidio della moglie, oltre a proteggere sua figlia (Merced). Tomei interpreterà una senatrice, di cui non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Momoa è reduce dalle riprese della serie See, andata in onda su Apple TV+, mentre Marisa ha recitato recentemente in Spider-Man: Far From Home, il cinecomic dedicato alle avventure del giovane Peter Parker ispirate ai fumetti della Marvel con protagonista Tom Holland.