Marilyn Monroe: i costumi e gli abiti di scena all'asta hanno superato quota 200.000 dollari

Alcuni costumi indossati da Marilyn Monroe sono stati venduti all'asta tra cui un body indossato sul set di Gli uomini preferiscono le bionde.

L'evento ideato dalla Julien's Auctions di Los Angeles si è svolto nel corso di quattro giorni in collaborazione con Turner Classic Movies, in occasione di quello che sarebbe stato il novantaseiesimo compleanno dell'icona del cinema.

Un abito bianco indossato da Marilyn Monroe nella commedia del 1954 Follie dell'anno è arrivato a quota 218.750 dollari, mentre il body con le paillettes di Gli uomini preferiscono le bionde è stato venduto insieme a un capo analogo indossato da Jane Russell nel film, per un prezzo totale di 102.400 dollari.

All'asta sono stati venduti oltre 100 oggetti appartenuti all'attrice morta all'età di 36 anni nel 1962.

Martin Nolan, direttore di Julien's Auction, ha dichiarato: "Marilyn Monroe vive per sempre come l'icona di Hollywood per eccellenza la cui eredità e impatto culturale continueranno a essere celebrati nel prossimo millennio e oltre".

Prossimamente la storia dell'attrice sarà raccontata nel film Blonde con protagonista Ana de Armas, progetto per cui non sono stati utilizzati costumi o abiti originali, potendo contare sull'incredibile lavoro di costumisti e sarti che hanno ricreato capi diventati iconici.