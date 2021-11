Marilyn Manson, Kanye West e Justin Bieber guidano il circolo di preghiera di Halloween 2021

Kanye West ha dato inizio ad un nuovo ciclo delle sue funzioni religiose e per la festa di Halloween, come dimostra un video caricato su Youtube, ha invitato anche Justin Bieber e Marilyn Manson, il quale attualmente sta affrontando una lunga serie di accuse di abusi sessuali da parte di più donne.

Manson, pseudonimo di Brian Warner, è stato visto al centro del coro, con tutti i presenti vestiti completamente di bianco, alcuni dei quali avevano la testa coperta da cappucci o maschere. Il 52enne aveva metà del viso coperto ed è stato visto toccare la fronte di Kanye, 44 anni, mentre i due si inchinavano con gli occhi chiusi.

Il musicista Kenny Bear ha twittato durante lo streaming: "Justin Bieber ha appena detto 'abbiamo scacciato ogni presenza demoniaca in questo giorno nel nome di Gesù' e Marilyn Manson ha annuito." Durante la cerimonia, che comprendeva anche un coro di bambini, sono state eseguite le canzoni di Donda No Child Left Behind, Hurricane, Moon e Come to Life, mentre Roddy Ricch ha eseguito Pure Souls.

Marilyn Manson sta affrontando accuse di abusi sessuali ed emotivi da parte di quattro donne e recentemente il team della rockstar ha definito le accusatrici come delle "co-cospiratrici" che stanno "cercando disperatamente di fondere l'immaginario e l'arte dello "shock rock" del suo personaggio scenico con i resoconti inventati sugli abusi".