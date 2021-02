Marilyn Manson: Dita von Teese interviene dopo le accuse e parla del loro matrimonio

Dopo le recenti accuse di abusi fisici e psicologici a Marilyn Manson - accuse lanciate da Evan Rachel Wood e condivise da altre donne - l'ex moglie del rocker, l'artista burlesque Dita von Teese, è intervenuta con un post su Instagram, per dire la sua sulla vicenda.

Mariyn Manson con la ex moglie Dita von Teese

"Sto elaborando le notizie di lunedì su Marilyn Manson" - ha detto Dita nel post - "A tutti coloro che hanno espresso preoccupazione per me, apprezzo la vostra gentilezza, ma sappiate che i dettagli che sono stati resi pubblici non corrispondono alla mia esperienza personale durante i nostri sette anni insieme, come coppia. Se così fosse stato, non lo avrei sposato nel dicembre 2005. Dopo dodici mesi andai via a causa dell'infedeltà e della tossicodipendenza"

Dita Von Teese in un ritratto ad acquerello di Marilyn Manson

"Gli abusi di qualsiasi tipo non hanno nessuno spazio nelle relazioni." - prosegue Dita Von Teese, dopo aver chiarito i dettagli del suo breve matrimonio con Marilyn Manson, sollecitando chiunque abbia subito degli abusi a intraprendere dei primi passi per "guarire" e riacquistare la forza necessaria a riaffermarsi pienamante. "Questa è la mia unica dichiarazione in merito. Grazie per rispettare la mia richiesta."

Lunedì scorso Evan Rachel Wood ha accusato Marilyn Manson di abusi - o meglio, ha confermato che il rocker è la persona che aveva abusato di lei in passato - e da qualche giorno il rocker britannico, frontman dei Marilyn Manson, è nell'occhio del ciclone. Altre personalità, celebri e non - tra cui la pornostar Jenna Jameson - si sono fatte avanti per confermare la loro esperienza con Manson. Il cantante a sua volta ha rilasciato una dichiarazione in risposta ad Evan Rachel Wood spiegando che tutte le sue relazioni sono state consensuali.