Marie Curie, clip in esclusiva del film sulla scienziata premio Nobel

Marie Curie, il film del quale vi presentiamo in esclusiva una video clip, è un biopic diretto da Marie Noelle Marquis e incentrato sui cinque anni più turbolenti del celebre premio Nobel. La pellicola esce nelle sale il 5 marzo.

L'opera narra gli anni cruciali della vita di Marie Curie, dal 1903, anno in cui i coniugi Curie vennero premiati con il Premio Nobel per la scoperta della radioattività, e il 1911, l'anno in cui Marie venne premiata con il suo secondo Nobel. Nel 1906 Pierre muore tragicamente a causa di un incidente e questo segna profondamente la vita di Marie, che rimane da sola con due figlie piccole. Nonostante la pressione schiacciante di essere rimasta da sola a occuparsi della sua famiglia, Marie riesce ad andare avanti come madre e come scienziata. Tuttavia l'illustre scienziata deve fare i conti con un mondo prevalentemente maschilista, anche nell'ambito accademico e il suo coraggio, la sua audacia non sono visti di buon occhio da tutti. Inoltre la sua relazione con il matematico Paul Lavigne provoca uno scandalo, trascinando la reputazione di Marie nel fango. Preoccupata dall'andamento delle cose, l'Accademia Svedese che si occupa di assegnare il premio Nobel e che vorrebbe premiarla per una seconda volta, proibisce a Marie di recarsi a Stoccolma per ritirare il premio. Uno smacco non indifferente per il faticoso lavoro portato a termine e un'offesa alla brillante scienziata che si vede negare i riconoscimenti solo perché si è innamorata.

Marie Curie è stato diretto da Marie Noelle Marquis. Karolina Gruszka veste i panni della scienziata protagonista del film. Charles Berling è il marito Pierre, mentre Arieh Worthalter interpreta Paul Lavigne, il matematico a cui Marie si lega dopo la morte del coniuge.

Marie Noelle Marquis che è anche la sceneggiatrice del film, ha scritto di Marie Curie: "era una brillante scienziata, come tutti sanno. La sua biografia è qualcosa di leggendario. Scoprendo il radio, questa donna eccezionale ha dato un considerevole contributo alla battaglia dell'umanità contro il cancro". Nel film la regista ha voluto parlare anche della donna che c'era dietro lo scienziato "La vita la mise di fronte a molte sfide che dovette affrontare con coraggio e perseveranza. È stata la prima docente donna alla Sorbona, la prima donna a vincere il Premio Nobel per la Fisica e - a tutt'oggi - la sola donna ad aver vinto due Nobel in due categorie diverse. Tuttavia non le fu permesso di manifestare i propri sentimenti".

Mentre la maggior parte dei film sta posticipando le uscite, Marie Curie ha anticipato l'avvento nelle sale. Valmyn distribuirà la pellicola a partire dal 5 marzo. Oggi vi proponiamo in esclusiva una video clip, nella quale vediamo la scienziata riceve il suo secondo Nobel, quello per la chimica, e pronuncia una delle sue frasi più celebri: "Nella vita niente è da temere, tutto è da capire"