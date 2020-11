Mariah Carey’s Magical Christmas: il trailer dello speciale in arrivo su Apple TV+

Dal 4 dicembre sarà disponibile su Apple TV+ l'evento televisivo Mariah Carey's Magical Christmas Special e il trailer regala le prime sequenze dell'evento natalizio realizzato per la piattaforma di streaming.

Il filmato introdotto da Tiffany Haddish svela infatti alcuni passaggi dei momenti danzati, delle performance canore e dei grandi ospiti coinvolti nel progetto.

Lo speciale natalizio realizzato per la piattaforma di streaming con star Mariah Carey cercherà di portare un po' di gioia e spensieratezza nelle case degli abbonati ad Apple tV+ e la cantante ha dichiarato: "Mi sento semplicemente fortunata perché posso avere questo momento. E spero, a modo mio, che questo momento diventi qualcosa in grado di far stare meglio le persone, semplicemente portando loro un po' di luce durante le feste".

Lo speciale è diretto da Roman Coppola e racconta cosa accade quando una crisi colpisce il Polo Nord e Babbo Natale chiama l'unica persona che potrebbe riportare la gioia delle feste: la cantante, ovviamente. Mariah Carey intraprende quindi una missione per riportare luce e gioia usando la musica, la danza e sequenze animate. Tra le star che compieranno un'apparizione ci sono anche Tiffany Haddish, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Billy Eichner, Snoop Dogg, e i gemelli della cantante, Moroccan e Monroe.

Tra i momenti musicali c'è una versione di Oh Santa! interpretata da Carey, Grande e Huston e Mariah ha dichiarato: "Poter reinventare quella canzone con queste donne incredibili è stato grandioso, un momento davvero speciale".

Dal 4 dicembre sarà disponibile su Apple la colonna sonora dello speciale che comprende anche i contributi di Snoop Dogg e Jermaine Dupri.