Mariah Carey: visita a sorpresa al McDonald's di Aspen, con outfit natalizio (VIDEO)

Mariah Carey ha indossato un abito rosso per la sua visita al McDonald's di Aspen: la cantante nei giorni scorsi ha firmato un menù natalizio per la catena di fast food.

Per la sua improvvisata da McDonald's, Mariah Carey ha indossato un outfit pazzesco riuscendo ad incantare i suoi fan e i presenti, come si vede nel video pubblicato su Instagram. La cantante di All I Want for Christmas Is You nei giorni scorsi ha iniziato una collaborazione con la catena di fast food firmando un menù natalizio.

Dal 13 dicembre in tutti i McDonald's degli Stati Uniti è disponibile un menù firmato da Mariah Carey, una partnership che dura per 12 giorni, fino al giorno di Natale. In questo periodo i clienti del noto brand, con un ordine minimo di 1 dollaro dal "Mariah Menu", possono ricevere un regalo al giorno, ovvero un packaging a tema, ispirato "alla passione di Mariah per le festività natalizie", ideato dalla stessa cantante.

Mercoledì 22 dicembre Mariah Carey ha fatto visita a un McDonald's ad Aspen, in Colorado, per dare un'occhiata al suo nuovo menu, e il suo outfit non è passato inosservato. La cantante si è infilata un vestito rosso luccicante che le arrivava fino alle caviglie. caratterizzato da uno spacco vertiginoso.

Per le scarpe, la Carey ha indossato un paio di sandali aperti rossi con tacco alto, i sandali avevano un elegante cinturino alla caviglia per garantire la massima sicurezza durante il tragitto dall'auto al McDonald. La cantante ha abbinato le scarpe con un paio di collant neri che hanno contribuito a snellire il look. "Prima di tutto, questa illuminazione mi sta uccidendo", ha scherzato Mariah Carey al suo arrivo aggiungendo "Spero di non essere troppo elegante". "Non penso che tu sia troppo elegante, sei Mariah e questo è il menu Mariah!", le ha risposto uno dei gestori del fast food.