Maria Regina di Scozia in DVD e Blu-ray: featurette esclusiva dagli extra

Maria Regina di Scozia è uscito in Dvd, Blu-ray e Digital HD, ecco in esclusiva una featurette del film che rivive la battaglia tra le due potenti regine.

Maria Regina di Scozia, il film che rivive la battaglia tra due potenti regine per un unico trono, è uscito in Dvd, Blu-ray e Digital HD l'8 maggio con Universal Pictures Home Entertainment Italia con contenuti speciali esclusivi, tra cui un affascinante commento al film realizzato insieme agli attori e alla troupe, e delle featurette inedite che vi porteranno dietro le quinte di questo splendido viaggio alla realizzazione del film.

La trama di Maria Regina di Scozia esplora la vita turbolenta della carismatica Maria Stuarda. Regina di Francia a 16 anni, vedova a 18, Maria ignora le pressioni affinché si sposi di nuovo ed invece fa ritorno alla sua nativa Scozia per reclamare il suo legittimo trono. Per diritto di nascita, ha inoltre diritto di reclamare il trono di Elisabetta I, regina d'Inghilterra. Determinata a regnare e non solo come leader di facciata, Maria afferma il suo diritto al trono d'Inghilterra, minacciando la sovranità di Elisabetta. Rivali in amore e in potere, le due regine prenderanno decisioni estremamente difficili su figli e matrimonio. Tradimento, ribellione e cospirazioni all'interno delle rispettive corti metteranno in pericolo entrambe le regine, allontanandole, mentre le due donne proveranno sulla propria pelle il costo amaro del potere.

Accolto dai critici come "intelligente e d'intrattenimento" (Stephanie Zacharek, Time), Maria Regina di Scozia ha come protagoniste le nominate agli Oscar Saoirse Ronan (Lady Bird) e Margot Robbie (Io, Tonya) per i ruoli di Maria I di Scozia ed Elisabetta I d'Inghilterra. Ricco di manipolazione, tradimento e inganno dall'inizio alla fine, la pellicola include inoltre un cast di contorno degno di nota con Guy Pearce, Jack Lowden, Joe Alwyn e David Tennant.

Tra i numerosi contenuti extra presenti nelle edizioni Dvd, Blu-ray e Digital HD oggi vi proponiamo in esclusiva una video featurette nella quale le protagoniste Saoirse Ronan e Margot Robbie insieme alla regista teatrale Josie Rourke ci parlano del rapporto tra le due regine, due donne che regnavano in un periodo in cui a comandare erano gli uomini.

Di seguito i dettagli tecnici dell'edizione home video:

CONTENUTI BONUS NEI FORMATI BLU-RAY E DVD:

Un confronto epico - Uno sguardo in profondità alla scena più significativa del film e a come le due attrici si sono preparate a questo primo incontro.

Tutti pazzi per Mary - Uno sguardo dietro le quinte alla chimica creatasi sul set ed il legame tra il cast e la troupe.

Femminismo Tudor - Esplora come la Regina Maria e la Regina Elisabetta regnarono in un tempo in cui erano gli uomini a decider tutto.

Commento al film con il regista Josie Rourke e il compositore delle musiche Max Richter

FILMMAKERS:

Cast: Saoirse Ronan, Margot Robbie, Jack Lowden, Joe Alwyn, David Tennant, Guy Pearce

Musiche di: Max Richter

Costume Designer: Alexandra Byrne

Montaggio: Chris Dickens

Production Designer: James Merifield

Direttore della fotografia: John Mathieson, BSC

Co-Produttore: Jane Robertson

Produttori esecutivi: Amelia Granger, Liza Chasin

Prodotto da: Tim Bevan, Eric Fellner, Debra Hayward

Sceneggiatura di: Beau Willimon

Diretto da: Josie Rourke

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY

Genere: Biografico

Dischi: 1

Durata: 2 ore e 4 minuti ca.

Video: 1080i/p High-Definition Widescreen 2.39:1

Audio: Inglese Dolby Atmos; Italiano, Francese, Spagnolo Dolby Digital Plus 7.1

Sottotitoli: Italiano, Inglese n/u, Francese, Spagnolo, Portoghese, Arabo, Danese, Olandese, Finlandese, Hindi, Islandese, Norvegese, Svedese

Contenuti Speciali: • Un confronto epico • Tutti pazzi per Mary • Femminismo Tudor • Commento al film

INFORMAZIONI TECNICHE DVD