Maria Esposito a Verissimo smentisce il flirt con Geolier: 'Sono innamorata di me stessa'

Maria Esposito, che gli amanti delle serie televisive conoscono come Rosa Ricci di Mare Fuori, è stata intervistata oggi 30 marzo a Verissimo. Nel corso della chiacchierata con Silvia Toffanin ha affermato di essere single e ha raccontato come, con l'aiuto della famiglia, ha iniziato a recitare.

Maria Esposito si racconta a Verissimo

Quella a Verissimo è stata la prima intervista televisiva di Maria Esposito, come ha sottolineato la stessa Silvia Toffanin: "So che per te è la prima volta e voglio che tu stia a tuo agio", ha detto la conduttrice.

Il rapporto con sua sorella

Maria Esposito, prima di iniziare a lavorare nel mondo dello spettacolo ha lavorato nel centro estetico di sua sorella "La mia migliore amica. È l'unica di cui mi posso fidare, riesce a darmi i consigli giusti in questo periodo della mia vita, e poi mi ha dato due nipoti bellissimi", ha raccontato Maria.

Il sostegno della sua famiglia

La stessa sorella, insieme a suo padre, ha contribuito a pagare le sue spese per la scuola di recitazione "Avevo paura di chiedere a mio padre 250 euro a settimana per le lezioni. Ogni giorno trovavo sulla vetrinetta i soldi per la scuola. Lui e mia sorella facevano a metà. Ora ho ricambiato", ha raccontato commossa l'attrice.

Nessun flirt con Geolier

Recentemente a Maria Esposito è stato attribuito un flirt con Geolier, il rapper napoletano che recentemente ha pubblicato un singolo in collaborazione con Ultimo. Maria ha smentito queste voci in maniera indiretta, affermando di essere single, anche per colpa del papà.

Mare Fuori: Maria Esposito dopo la rottura con Antonio Orefice: "Sono ancora innamorata"

"Lui mi ha insegnato l'amore, ammiro il modo in cui ama mia mamma e mia sorella - ha detto Maria - Se ho difficoltà a trovare un ragazzo è perché ho il suo esempio". In questo momento nessuno occupa il cuore di Maria Esposito: "Mi auguro in futuro di trovare un ragazzo che mi meriti ma per il momento sono innamorata di me stessa e del mio lavoro".

A proposito del suo lavoro, Maria ha raccontato: "Ho l'ansia di sbagliare e di far passare un messaggio sbagliato. Ho varie ansie, come quella di volare o camminare per strada".

E poi: "Il mio modo di combattere l'ansia e darmi ogni volta un obiettivo. All'inizio non volevo venire qui, poi mi sono detta che poteva essere un'occasione per crescere. La mia più grande paura - ha concluso - è la solitudine"