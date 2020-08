Maria De Filippi: “Belen e Stefano De Martino? A Emma Marrone dissi io del tradimento”

È stata Maria De Filippi a dire ad Emma Marrone che Stefano De Martino la tradiva con Belen. Dopo otto anni la conduttrice di Amici ritorna sulla rottura tra i suoi due pupilli e fa delle rivelazioni inedite durante una chiacchierata con il settimanale Gente.

La rottura tra Emma Marrone e Stefano De Martino per 'colpa' di Belen Rodriguez è stata la notizia che ha infiammato il gossip nell'anno di grazia 2012. La storia tra la cantante e il ballerino filava liscia finché negli studi del talent show non arrivò Belen, ospite del programma, che in quel periodo frequentava Fabrizio Corona. I due iniziarono e vedersi nonostante fossero legati ad altre persone, qualcuno cominciò a parlare, le voci arrivarono alla conduttrice che decise di capire come andavano le cose chiedendo al diretto interessato.

Maria De Filippi racconta la parte della storia che fino ad oggi nessuno conosceva: "Chiamai Stefano in camerino e gli chiesi: 'Cosa stai combinando?'. E lui confessò. De Martino e Belen si erano innamorati ad Amici, ma lui non voleva dirlo a Emma, con la quale era fidanzato. E così a Emma lo dissi io". Maria preferì dirlo lei stessa alla sua pupilla piuttosto che vederla soffrire in una storia che ormai non aveva futuro. Emma Marrone nella puntata del 28 aprile sfoderò una performance piena di grinta e rabbia di Bella senz'anima di Riccardo Cocciante, troppo facile chiedersi a chi la dedicò. Quella sera in studio c'erano anche Stefano De Martino e Belen, a cui nonostante gli avvisi di Maria il pubblico non risparmiò qualche "buuuh". I due non potettero esibirsi, Stefano era tutto incerottato per un incidente motociclistico del giorno prima.