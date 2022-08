Maria De Filippi su Maurizio Costanzo: "tenergli la mano quel giorno lì? Non so se ce là farò"

Maria De Filippi ha confessato che non sa se sarà in grado di realizzare l'ultimo desiderio di Maurizio Costanzo: averla vicino nel momento della morte.

Maria De Filippi teme di non riuscire a realizzare l'ultimo desiderio di Maurizio Costanzo: il giornalista vorrebbe tenere la mano di sua moglie nei suoi ultimi istanti di vita. La conduttrice ha raccontato le sue paure a Oggi, dove ha fatto anche alcune precisazioni sul reality La Talpa.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo si sono sposati il 28 agosto 1995, un rito civile celebrato dall'allora sindaco di Roma Francesco Rutelli. La conduttrice al settimanale ha rivelato le sue più grandi paure, che poi coincidono con quelle della maggior parte delle persone: "Ho corazze che però non mi hanno mai davvero resa immune dagli "ostacoli" e dalle paure vere che la vita inevitabilmente e con ferocia sbatte in faccia a ciascuno di noi. In primis per me la paura della morte".

La De Filippi, al magazine racconta che proprio alla morte è legato il suo primo dolore: "E' stato la morte di mio padre, un lutto mai superato. Ci ho messo solo un tappo. Così come ho chiuso a chiave e a più mandate un armadio a casa mia con tutte le cose più care di mia madre quando ci ha lasciati... Tappo e chiudo a chiave il dolore per andare avanti. È il mio modo per affrontare il futuro. L'unico che conosco".

Maurizio Costanzo, in varie interviste, ha sempre detto che vorrebbe morire stringendo la mano di sua moglie, un modo per sentirsi meno solo nel momento del trapasso. Maria teme di non avere la forza di realizzare quest'ultimo desiderio di suo marito "Le confesso che non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l'intreccio di quelle dita".

Nella prossima stagione televisiva Maria ritornerà con i suoi programmi di punta Tú sí que vales, Amici e C'è posta per te. Il 2023 vedrà il ritorno del reality La Talpa, che dovrebbe essere prodotto dalla Fascino, la società di produzione televisiva della conduttrice. A questo proposito, la De Filippi vuole fare una precisazione sui diritti del programma, sottolineando che sono stati acquistati da Berlusconi: "I diritti non li ha comprati la mia società di produzione, ma Mediaset. Pier Silvio mi ha semplicemente chiamato chiedendomi di mettere giù delle idee per svecchiare il format".