Maria De Filippi e Maurizio Costanzo: la foto del matrimonio è un falso?

La foto del matrimonio tra Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sarebbe un falso? Sì in base a quanto dichiarato da Giovanni Ciacci durante l'ultima puntata di "Vite da copertina" , il programma che conduce su TV8 al fianco di Elenoire Casalegno.

Lo scatto è famoso: Maria De Filippi e Maurizio Costanzo vestiti di tutto punto per il matrimonio, celebrato nel 1995, lui sorridente e lei, questo il dettaglio che la rende una foto unica, imbronciata. A quanto pare, però, la foto sarebbe un falso, un fotomontaggio fatto realizzare a bella posta dal direttore di un giornale di cui non è stato fatto il nome in diretta. "La foto della coppia il giorno del matrimonio è un falso. Sarebbe un fotomontaggio fatto dal direttore di un giornale di cui non faccio il nome" questa la dichiarazione di Cianci, che però ignora le motivazioni che avrebbero spinto tale direttore a commissionarla.

Un nuovo rumor che si aggiunge a tutto quello che è stato detto sul loro matrimonio fin da quel 28 agosto 1995, giorno in cui fu celebrato, a 5 anni di distanza dal primo incontro. Che avvenne durante un evento organizzato alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1989, come lo stesso Maurizio Costanzo raccontò anni dopo in una lunga intervista.

La relazione rimase però nascosta per un po' di tempo, essendo Maurizio Costanzo ancora sposato con la conduttrice Marta Flavi. Maria De Filippi ha raccontato parecchi dettagli della storia ai microfoni di Raffaella Carrà durante la prima stagione di A raccontare comincia tu, svelando che non si trattò di un colpo di fulmine, ma di un corteggiamento serrato fatto soprattutto di parole.