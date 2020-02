Maria De Filippi: "ho potuto fare TV perchè sono sposata con Maurizio Costanzo"

Maria De Filippi ha iniziato a lavorare in TV grazie a Maurizio Costanzo. La conduttrice ha raccontato ai ragazzi di Amici le voci che hanno accompagnato l'inizio della sua carriera.

Maria De Filippi è senza dubbio uno dei personaggi più amati della televisione. I suoi programmi sono sempre seguitissimi, ma per qualcuno resta ancora quella è che è arrivata in televisione "perché era la moglie di..."

Oggi nella striscia quotidiana di Amici, parlando con Martina, una delle concorrenti più discusse di questa stagione, non ha esitato a rispolverare le sue origini per spronarla. "Quando ho iniziato a fare televisione, tutti dicevano 'la fa perché sposata con..." - ha esordito la conduttrice - "Era vero: non avrei mai avuto la possibilità di fare un numero zero di un programma se non fossi stata sposata con Maurizio. Era vero. Ok?".

La conduttrice di tanti programmi televisivi di successo ha spiegato il motivo per cui non si è mai lamentata di queste voci: "Sapevo anche che se poi il programma non fosse andato bene mi avrebbero cacciata. Maurizio si era già sposato tre volte e tutte e tre le volte erano successe delle cose. Non ho fatto un dramma di una cosa vera, mi è servita a cercare di far bene, non a dire "cattivi voi che lo dite". Sarebbe stato inutile, perché tanto lo avrebbero detto comunque. Era meglio mettersi al lavoro e impegnarsi per il programma".

Maria De Filippi, con questo esempio, ha voluto spronare Martina ad esibirsi, la ragazza era molto scossa per una discussione ed esitava a sostenere la prova per il serale. "Ci sono dei professionisti che ti giudicano: se entrerai è perché te lo meriti, se non dovessi entrare è perché hanno preferito altri" le ha detto la De Filippi prima di parlare degli inizi della sua carriera.

La sincerità con cui la conduttrice ha sempre parlato con i ragazzi è il segreto del successo di questo programma che, anche se il format è cambiato, va avanti da quasi trent'anni.

Maria De Filippi conobbe Maurizio Costanzo verso la fine degli anni '90. Prima di arrivare alla conduzione di Amici, nel 1992, era stata assistente del suo futuro marito che aveva conosciuto durante un convegno contro la pirateria.