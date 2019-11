Maria De Filippi: "Adriano Celentano, un mito fragile"

Maria De Filippi ha raccontato le emozioni del suo incontro con Adriano Celentano in un'intervista a FQ Magazine. Recentemente Maria è stata ospite di Celentano nel suo discusso show Adrian la serie.

Adrian, il programma di Adriano Celentano continua a perdere spettatori e ad essere attaccato dalla critica - a proposito, qui potete leggere la recensione di Adrian - la serie, settima puntata andata in onda ieri - così la produzione ha pensato di chiamare la regina dell'Auditel ovvero Maria De Filippi. La storica conduttrice di Amici è stata l'ospite della seconda puntata di Adrian insieme a Gianni Morandi e ha praticamente condotto il programma prendendo in mano la situazione.

Era la prima volta che la sua strada professionale si incrociava con quella di Celentano, "non lo conoscevo" - ha raccontato la presentatrice - "quando sono andata a fare le prove mi sono messa a sua disposizione. Ho visto un uomo importante, ho cercato in tutti modi di far vedere quello che sentivo per lui". Poi Maria De Filippi si è soffermata sulle sue impressioni del difficile momento di Adriano Celentano "ho visto una persona ferita per quello che è stato scritto. Diventi un 'mito' per il pubblico ma un mito è anche fragile. Dietro c'è una persona che può avere anche momenti di difficoltà". C'è da dire che nonostante li suoi sforzi Maria de Filippi non è riuscita a risollevare gli ascolti di Adrian.