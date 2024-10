Maria, Angelina Jolie ha pianto durante la prima lezione di canto: "Non ero abbastanza brava"

Angelina Jolie ha un futuro a Broadway? Dopo aver vinto un Tony a giugno come produttrice del miglior musical The Outsiders, l'attrice, che prossimamente vedremo in Maria, ha rivelato che potrebbe essere interessata a fare il suo debutto a Broadway.

"Mi piacerebbe molto, ma sarei molto timida. Ma se un anno fa mi aveste chiesto se avrei cantato l'opera, probabilmente vi avrei risposto di no", ha risposto la Jolie alla proiezione all'AFI Fest del suo nuovo biopic su Maria Callas. "Ho iniziato con Strasberg e ho iniziato con il teatro, quindi ovviamente mi piacerebbe. Ma in fondo in fondo, probabilmente non penso di essere abbastanza brava".

La Jolie interpreta la Callas nel film diretto da Pablo Larraín, che racconta gli ultimi giorni di vita della cantante lirica prima di morire di infarto all'età di 53 anni nel 1977, e ha ricordato il suo primo giorno di lezione di canto. Su queste pagine trovate la nostra recensione di Maria.

"Sono entrata nella stanza con il pianoforte e qualcuno mi ha detto: 'Ok, vediamo a che punto sei'. E io mi sono commossa. Ho fatto un bel respiro profondo, ho emesso un suono e ho iniziato a piangere", ha raccontato. "Penso che tutti noi non ci rendiamo conto di quanto teniamo dentro il nostro corpo, di quanto ci portiamo dietro e di quanto questo influisca sul nostro suono, sulla nostra voce e sulla nostra capacità di produrre suoni".

Angelina Jolie ammette: "Gli ultimi anni sono stati davvero difficili"

"Ho trattenuto molto per molto tempo, e quell'inizio e quel suono, e poi quando alla fine quel suono sarebbe arrivato, è stata la migliore terapia che abbia mai avuto", ha continuato la Jolie. "Onestamente, credo che direi a molte persone, prima di provare la terapia, di andare a lezione di canto".

L'inaspettato aspetto terapeutico del canto, ha detto la Jolie, ha il potere di guarire. "Mi ha aiutato molto. C'è qualcosa di primordiale nel trovare la propria voce nel proprio corpo. Tira fuori certe emozioni che forse non volevi affrontare, e non c'è modo di cantare con tutta la tua voce e le tue emozioni senza affrontare i tuoi sentimenti e i tuoi limiti. Verso la fine [delle riprese], quando ho cantato davvero come Callas, mi girava la testa perché non riuscivo mai a controllarmi completamente", ha detto la Jolie.