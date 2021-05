Margot Robbie vuole Poison Ivy con Harley Quinn nel DCEU

L'interprete di Harley Quinn al cinema, Margot Robbie, non vede l'ora di avere al fianco del suo personaggio Poison Ivy, e promette che non smetterà di insistere con Warner Bros. per far sì che avvenga.

Margot Robbie sa perfettamente quello che vuole: Poison Ivy nel DCEU. L'attrice che presta il volto ad Harley Quinn sul grande schermo sta da tempo cercando di convincere Warner Bros. a introdurre il celebre personaggio nelle attuali storyline cinematografiche ambientate nel mondo DC, e non ha intenzione di smettere.

Birds Of Prey - E la fantasmagorica rinascita di Harley Quinn: Margot Robbie durante una scena del film

Parlando con il sito Den of Geek, Robbie ha infatti ribadito la sua volontà di vedere trasposto sullo schermo la tanto intensa quanto complicata dinamica tra Pamela Isley a.k.a. Poison Ivy e Harleen Quizel a.k.a. Harley Quinn. "Fidatevi, sono sempre lì che assillo Warner Bros. e DC Films con questa cosa" ha rivelato l'attrice "Devono essere davvero stufi di sentirlo a questo punto, ma io continuo imperterrita 'Poison Ivy, andiamo! Poison Ivy! Facciamolo".

"Sono davvero interessata all'idea di vedere la relazione tra Poison Ivy e Harley Quinn sul grande schermo. Sarebbe così divertente!" continua Margot Robbie, facendo riferimento alla complicata storia tra le due nei fumetti e sul piccolo schermo (per esempio nella serie animata su Harley Quinn di HBO Max), e promette "Quindi continuerò ad assillarli, non vi preoccupate".

D'altronde, questa non è la prima volta che Margot esprime la sua volontà di vedere interagire le due villain al cinema. In precedenza aveva infatti dichiarato: "Se leggete i fumetti saprete che Poison Ivy e Harley Quinn condividono un rapporto piuttosto intimo. In alcuni fumetti si tratta di una forte amicizia, in altri è possibile vederle coinvolte anche sessualmente come coppia. Vorrei davvero vedere Poison Ivy in questo universo DCEU, perché la dinamica tra questi due personaggi è uno degli aspetti che preferisco dei fumetti, quindi vorrei esplorarla sullo schermo".

E voi, chi vorreste vedere nel ruolo di Poison Ivy al fianco della Harrley Quinn di Margot Robbie?