Margot Robbie: "Un collega mi ha regalato un libro dicendo di mangiare meno"

La star di Cime tempestose e Barbie ha raccontato un regalo assurdo che ricevette da un attore durante la lavorazione di un film.

Nel corso di una avvincente video intervista con Charli XCX, che si è occupata delle musiche di Cime tempestose, Margot Robbie ha risposto ad una domanda sul peggior regalo che abbia mai ricevuto nella vita.

L'attrice ha citato un regalo in particolare che le è stato donato da un collega, del tutto fuori luogo, suscitando la sua reazione risentita. Naturalmente, l'attrice non ha svelato il nome di colui che le ha fatto il regalo non gradito.

Il regalo imbarazzante a Margot Robbie

"Molto, molto presto nella mia carriera, un attore con cui lavoravo, un attore uomo, mi regalò un libro intitolato Why French Women Don't Get Fat, ed era essenzialmente un libro che ti dice di mangiare meno" ha raccontato Robbie "Ero tipo: 'Whoa, fottiti, amico'".

Jacob Elordi e Margot Robbie in una scena di Cime tempestose

L'attore regalò il libro a Margot Robbie parecchi anni fa: "Non ho idea di dove possa essere adesso. In pratica mi ha regalato un libro per farmi capire che avrei dovuto perdere peso. E io ero tipo: 'Wow'".

L'intervista di Margot Robbie e Charli XCX

Nella chiacchierata tra Margot Robbie e Charli XCX anche la popstar ha parlato del regalo più assurdo ricevuto: "Una volta ho ricevuto un piccolo barattolo con le ceneri della madre di una mia fan" ha raccontato la cantante "Era un barattolino su una collana. Non sapevo davvero cosa farci... non so nemmeno dove sia adesso".

Margot Robbie torna al cinema come protagonista in Cime tempestose, il nuovo film diretto da Emerald Fennell, al fianco di Jacob Elordi. La candidata all'Oscar ha lavorato anche al progetto del libero adattamento del classico di Emily Brontë, da produttrice. Nel cast del film, oltre a Margot Robbie nel ruolo di Catherine Earnshaw e Jacob Elordi nel ruolo di Heathcliff, troviamo anche Owen Cooper, Hong Chau, Vy Nguyen, Shazad Latif, Alison Oliver, Martin Clunes e Ewan Mitchell.

Cime tempestose di Emerald Fennell, con Margot Robbie e Jacob Elordi, sarà nelle sale cinematografiche dal prossimo 13 febbraio.